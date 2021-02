The Weeknd al Superbowl 2021/ E’ lui il protagonista dell’halftime show

The Weeknd al Superbowl 2021 per l’halftime show

Toccherà ad Abel Makkonen Tesfaye, in arte The Weeknd, salire sul palco dell’Halftime show del Super Bowl, in uno dei momenti più seguiti e visti dell’intera stagione televisiva, il momento in cui gli sponsor pagano oro per andare in onda e in cui un artista può segnare la sua consacrazione o, magari, segnare un duro colpo per la sua carriera. Fino a questo momento, almeno secondo le dichiarazioni ufficiali, The Weeknd ha accolto con molto entusiasmo l’opportunità rivelando di aver sempre sognato di salire su quel palco dicendosi onorato perché è sempre cresciuto vedendo i migliori esibirsi al Super Bowl.

Dall’altro lato anche Brian Rolapp, il boss dell’organizzazione dell’evento, ha affermato di essere emozionato per la presenza dell’artista a Tampa per rispettare la tradizione di eccellenza e creatività tipica di quel momento. Mentre i fan si preparano a sentirlo cantare proprio nell’halftime show, lui è già pronto per il suo prossimo tour anche se non si sa bene come e quando si potrà andare in giro a fare musica dal vivo.

The Weeknd in Italia a novembre 2022 con l’After Hours World Tour

L’artista canadese, recordman del 2020 con “Blinding Lights”, ha già trasportato i suoi fan nel futuro visto che la sua unica data italiana del prossimo tour ha già segnato un sold out, poca importa che l’appuntamento sia datato 1 novembre 2022, fra quasi due anni, al Mediolanum Forum di Milano. L’After Hours World Tour 2022 porterà l’artista in Italia e non solo e i fan si sono già voluti catapultare sui siti predisposti alla prevendita, sperando che tutto vada come previsto e non ci siano altri slittamenti per la ripresa degli spettacoli dal vivo.



