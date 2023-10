THE WICKER MAN/ Il capolavoro horror inglese per la prima volta in Italia

È considerato “il Quarto potere dell’orrore”, uno dei più grandi capolavori di genere mai realizzati. Ora, a cinquant’anni dalla sua uscita nelle sale, The Wicker Man di Robin Hardy arriva per la prima volta in Italia. Un’opera incredibile, da vedere almeno una volta nella vita, disponibile in lingua originale sottotitolata in una nuova versione 4K Ultra HD ottenuta dai negativi originali in Limited Edition Midnight Classics + Blu-ray + Blu-ray Bonus contenente la versione Director’s Cut, Book da Collezione e tantissimi contenuti extra inediti.

Ghost - Fantasma, Canale 5/ Il cult dell'amore con Patrick Swayze e Demi Moore, oggi 17 ottobre 2023

SINOSSI – Per indagare sulla scomparsa di una giovane ragazza, il sergente Howie della polizia scozzese si reca sull’isola dove viveva la ragazza. Lì scopre l’esistenza di una libera società pagana che pratica uno strano culto.

Girato in poche settimane, The Wicker Man è diventato un cult movie dopo una storia produttiva incredibile tra mistero e caos. Il passaparola gli ha permesso una seconda vita, divenuta immortale. Tratto dal romanzo Ritual (1967) di David Pinner, il film ha come protagonisti l’icona anglosassone della paura per eccellenza Christopher Lee (Dracula il vampiro, La frusta e il corpo, La mummia, Il signore degli anelli) e le affascinanti Britt Ekland (La tua presenza nuda) e Ingrid Pitt (Vampiri amanti, La morte va a braccetto con le vergini). Un viaggio esoterico e inquietante, una chicca imperdibile per i fan dell’horror.

La notte dell'agguato, Rete 4/ Alta tensione nel western con Gregory Peck, oggi martedì 17 ottobre 2023

Contenuti extra:

Blu-ray

• Offerta sacrificale: Il culto di Wicker Man

• Evento 50° anniversario

• Wicker Man Enigma: il making of

• La musica di Wicker Man

• Un elogio a Wicker Man

• Intervista a Christopher Lee e Robin Hardy

• Intervista a Britt Ekland

• Intervista al regista Robin Hardy

• Robin Hardy script: il finale perduto

• Il Restauro

• Trailer originale

• Trailer versione restaurata

Blu-ray Bonus

• Director’s Cut

• Contenuti speciali Director’s Cut: Commento Audio di Robin Hardy, Edward Woodward e Christopher Lee; Making of del Commento Audio

L'ultimo boy scout - Missione: sopravvivere, Italia 1/ Bruce Willis al top, oggi, lunedì 16 ottobre 2023

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA