The Wife, vivere nell’ombra/ Su Rai 1 il film con Glenn Close

The Wife, vivere nell’ombra: film di Rai 1 diretto da Bjorn Runge

The Wife, vivere nell’ombra sarà trasmesso oggi, 4 maggio, a partire dalle ore 21.25 su Rai 1. Si tratta di un film drammatico prodotto nel 2017 negli Stati Uniti d’America dalla Tempo Productions Limited e diretto da Bjorn Runge. Tratto dal romanzo di Meg Wolitzer può contare sulla sceneggiatura di Jane Anderson.

Nel cast di The Wife, vivere nell’ombra, troviamo una straordinaria Glenn Close nei panni della protagonista Joan Clastleman e al suo fianco Jonathan Pryce, Christian Slater, Max Irons e molti altri attori di un certo livello.

The Wife, vivere nell’ombra, la trama del film: una giovane studentessa

In The Wife, vivere nell’ombra siamo nel 1958 e la giovane Joan Archer, una studentessa universitaria allo Smith College, è attratta dal suo professore Joseph Castleman, un bell’uomo giovane, sposato, e dalla sua forza di personalità. Più tardi, Joan incontra un’autrice la cui visione cinica delle opportunità disponibili per le scrittrici la scoraggia. Due anni dopo, Joseph è stato licenziato per avere una relazione con Joan, il suo matrimonio sta fallendo e il suo primo tentativo di scrivere un romanzo è andato molto male. Joan, segretaria di una casa editrice, osserva come gli editori maschili respingono le scrittrici donne. Quando Joan critica il lavoro di Joseph, lui minaccia di porre fine alla sua relazione con lei, sostenendo che non può amare “un trucco”.

Joan accetta di aggiustare il romanzo di Joseph per lui. L’opera, intitolata The Walnut, viene pubblicata e diventa un bestseller. Nel 1968, Joseph e Joan si sono sposati e vivono in una grande casa sul mare nel Connecticut. Joan è al lavoro su un romanzo, da pubblicare sotto il nome di Joseph, mentre Joseph la sostiene cucinando, pulendo e prendendosi cura del loro primo figlio, David. Mentre Joseph e Joan dialogano, è evidente che il romanzo di Joan è un riflesso della loro vita insieme, che annoia Joan. Narcisista, Joseph ha diverse relazioni adultere nei prossimi quattro decenni e dice a tutti che Joan “non scrive”. Nel 1992, un anziano Joseph è diventato un celebre autore e Vince il Premio Nobel per la Letteratura, di cui Joan è tutt’altro che felice. David, che idolatra suo padre ma non sa che Joan ha scritto tutti i libri di Joseph, cerca la sua critica al suo primo racconto. I tre volano a Stoccolma mentre Nathaniel Bone, un biografo con un gusto per lo scandalo, cerca di ingraziarsi i Castleman. L’infelicità di Joan peggiora mentre l’adulazione si accumula su Joseph.

I suoi tentativi di ringraziarla pubblicamente per averlo sostenuto la inaspriscono ulteriormente. Nathaniel, percependo lo stato emotivo di Joan, la induce a parlare con lui davanti a un drink e dice che sa che Joan ha scritto una parte importante o addirittura di tutti i romanzi di Joseph. Joan non ammette la verità, ma Nathaniel è convinto dalla loro conversazione che ha ragione. Joseph accusa Giovanna di averlo abbandonato, mentre Giovanna esprime la sua indignazione per la sua tentata relazione e la discussione cessa quando vengono a sapere che la loro figlia Susannah ha partorito. La notte della cerimonia del Nobel, David affronta i suoi genitori dopo che Nathaniel gli ha detto che Joan è l’unica scrittrice della famiglia. Joseph e Joan negano tutto.

Alla cerimonia e al banchetto che segue, Giovanna si sente sempre più umiliata perché Joseph la loda come suo sostegno, sua musa, sua anima. La ragazza fugge ma Joseph la segue e decide di chiederle di prendere il suo premio, ma lei rifiuta. Al loro hotel, Joan dice a Joseph che sta divorziando da lui, discutono violentemente e Joseph ha un infarto. Prostrato sul letto, implora l’amore di Joan. Lei dice di ricambiare il suo amore non venendo creduta dall’uomo che muore pochi istanti dopo. Sul volo verso Stati Uniti Nathaniel porge le sue condoglianze a Joan. Gli dice che se cerca di stampare qualcosa che mina la reputazione di Joseph come scrittore, le farà causa ma Joan dice che dirà la verità a David e sua sorella quando torneranno a casa.

