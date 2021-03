The wife Vivere nell’ombra/ Su Rai 3 il film con Glen Close e Jonathan Pryce

The wife Vivere nell’ombra andrà in onda oggi, giovedì 18 marzo, su Rai 3 alle ore 21.20. The Wife è un film del 2017 diretto da Björn Runge, regista e sceneggiatore svedese. Nel 2004 vince due Guldbagge Award, come miglior regista e miglior sceneggiatore, e il Premio l’angelo azzurro al Festival Internazionale del cinema di Berlino con Alle prime luci dell’alba (2003). Segue un altro successo con Mun mot mun (2005) candidato per il Nordic Council Film Prize e ai Guldbagge Award come miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura. The wife è tratto dall’omonimo romanzo del 2003 di Meg Wolitzer ed è sceneggiato da Jane Anderson. Il film è stato presentato al Toronto International Film Festival il 12 settembre 2017.

The wife Vivere nell’ombra, la trama del film

The wife Vivere nell’ombra è ambientato nel 1992. La protagonista è Joan Castleman (Glen Close), moglie dello scrittore Joe Castleman (Jonathan Pryce), uno degli autori più apprezzati degli ultimi anni. Egli ha più di settant’anni e ha vinto il premio Nobel per la letteratura. Joan sta per accompagnare Joe a Stoccolma per farsi consegnare il Nobel. Nel contempo però ripensa con il figlio David (Max Irons) ai decenni trascorsi insieme al marito e al segreto su cui si fonda il suo successo letterario. Il matrimonio, durato quarant’anni, si basa sul sacrificio di Joan nel celare e supportare le bugie e i tradimenti per far sì che il marito arrivasse al successo. Infatti è proprio Joan la vera autrice dei libri.

Nessuno, oltre a lei, il marito e il figlio, sa la verità. La donna, dopo anni di silenzio, non resiste più e nel contesto della vittoria del Nobel vuole emergere per il suo talento. Comincia quindi a ritagliarsi del tempo per sé e decide di voler dire a tutti la verità. Come? Non scrivendo più libri al posto del marito. Quando Joe viene a conoscenza di tale decisione muore. Il mondo continuerà a ricordarlo come un eccellente scrittore e a considerare Joan solo come sua moglie. La donna però vuole almeno dire al verità al resto della famiglia. Come reagiranno?

