The Wife – Vivere nell’ombra/ Video, su Rai 3 il film con Glenn Close (5 novembre)

The Wife – Vivere nell’ombra va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, giovedì 5 novembre, a partire dalle ore 21.20. Il film è stato realizzato tra Stati Uniti, Svezia e Regno Unito e tratto dal romanzo The Wife, composto nel 2003 da Meg Wolitzer. La regia è stata invece affidata allo svedese Björn Runge, che nella sua carriera si è fatto apprezzare anche per Alle prime luci dell’alba e Happy End. La sceneggiatura è stata scritta da Jane Anderson, con la distribuzione in Italia da parte di Videa, la fotografia di Ulf Brantås, il montaggio di Lena Runge e le musiche di Jocelyn Pook. Nel cast, va segnalata la presenza della star americana Glenn Close, che ha ricevuto un totale di ben sette candidature ai Premi Oscar grazie ai film Il mondo secondo Garp, Il grande freddo, il migliore, Attrazione fatale, Le relazioni pericolose, Albert Nobbs e proprio The Wife – Vivere nell’ombra. Viene affiancata dall’inglese Jonathan Pryce, che grazie alla sua performance di Papa Francesco in I due papi ha sfiorato il premio Oscar, il Golden Globe e il BAFTA nel 2019. Presente anche Christian Slater, famoso grazie a Il nome della rosa, Robin Hood – Principe dei ladri e Nome in codice: Broken Arrow. Nel parterre, ci sono anche Max Irons, Harry Lloyd e Annie Starke.

The Wife – Vivere nell’ombra, la trama del film

La trama di The Wife – Vivere nell’ombra è ambientata nel 1992 e vede come protagonisti Joe e Joan Castleman. Il primo è uno scrittore di assoluto rilievo, mentre lei è sua moglie. Joe riceve una telefonata in grado di cambiare la vita di chiunque, dato che è stato insignito del prestigioso premio Nobel per la letteratura. Il suo stile di scrittura lo ha condotto verso un successo assoluto. La coppia decide di partire per la Svezia insieme al loro figlio David, altro giovane scrittore che vive all’ombra del celebre papà. Prima del giorno della premiazione, Joan ricorda il suo passato al fianco di Joe, dal primo innamoramento ad un segreto molto scottante. Infatti, in realtà, è proprio Joan a scrivere i libri a suo marito, essendo la sua ghost writer perfetta. Nel corso di ben 40 anni di matrimonio, nessuno all’infuori dei familiari si è reso conto di questa strana circostanza. Al tempo stesso, non sono mancati i tradimenti da parte di Joe e le bugie mai svelate. Subito dopo la premiazione, Joan non ce la fa più e decide di lasciare suo marito, che però a causa del forte dolore va incontro ad un destino alquanto triste.

Video, il trailer del film “The Wife, vivere nell’ombra”





