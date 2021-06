The Winner is/ Concorrenti e anticipazioni: arriva Alessandro Canino? (Replica)

The Winner Is, anticipazioni e diretta 19 giugno

Sabato 19 giugno, in prima serata, canale 5 trasmessa una nuova puntata in replica del talenh show musicale The winner is condotto da Gerry Scotti. Da tre settimane, Mediaset ha deciso di affidare il sabato sera ad uno dei volti più amati dal pubblico italiano. Gerry Scotti, pur con le repliche, riesce sempre a convincere i telespettatori. La scorsa settimana, infatti, la replica di The winner is ha incollato davanti ai teleschermi 2.028.000 spettatori con uno share del 13%.

I protagonisti del talent show trasmesso nel 2017 sono appassionati di musica di qualsiasi età. Sfida dopo sfida, al termine di ogni puntata, viene decretato un vincitore che accede così alla finalissima. Le sfide sono giudicate dalla giuria composta da 101 elementi capitanata da Mara Maionch. Prima di ascoltare il giudizio della giuria, i concorrenti devono decidere se ritirarsi dalla gara accettando la somma di denaro offerta da Gerry Scotti o andare fino in fondo rischiando di non vincere niente. Quali concorrenti, dunque, saranno i protagonisti della replica in onda questa sera?

I concorrenti di The Winner Is

Nuovi appassionati di musica sono pronti a sfidarsi nella replica della terza puntata di The winner is in onda questa sera. A sfidarsi questa sera, salvo cambiamenti di programma dell’ultimo momento, dovrebbero essere: Gli Operapop che canteranno Grande amore, brano con cui Il Volo ha vinto il Festival di Sanremo 2015; Giovanni Costello con Feeling Good; Jole Virgilio con “I maschi” di Gianna Nannini; Alfonso di Berardino con Sweet Home Chicago; Mirko Algieri con il brano “A chi mi dice”; Alessandro Piscitella con la canzone “In un giorno qualunque”. Tra i concorrenti in gara questa sera, poi, dovrebbero esserci delle vecchie conoscenze del pubblico italiano ovvero le Lollipop, un gruppo musicale femminile che si è formato nel 2001 con il programma televisivo “Popstar” e Alessandro Canino che ha scalato le classifiche italiane con “Brutta”, brano presentato nel 1992 al 42º Festival di Sanremo e che si classificò sesto nella categoria Novità.

