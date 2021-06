The Winner is/ Concorrenti e anticipazioni: Desiree Doro con la sclerosi multipla (Replica)

The Winner Is, anticipazioni e diretta 12 giugno

Sabato 12 giugno, in prima serata, canale 5 trasmetta una nuova replica di The Winner is, il programma condotto da Gerry Scotti e dedicato alle sfide canore. Dopo aver incollato 1.723.000 spettatori con il 10.8% di share con la replica della settimana scorsa che ha perso la sfida contro l’omaggio dei ragazzi de Il Volo ad Ennio Morricone, The Winner is torna in onda in replica per regalare un’altra serata di musica, divertimento ed emozioni ai telespettatori. Al centro del talent show condotto da Gerry Scotti c’è la musica, ma ci sono anche i concorrenti con le loro storie personali. Tutti i partecipanti hanno una grande passione per la musica a cui hanno sempre dedicato del tempo pur facendo altri lavori. Con The winner is, dunque, i concorrenti provano a realizzare il loro sogno musicale.

EDOARDO ERBA, COMPAGNO MARIA AMELIA MONTI/ Lei: "Mi diverto tanto con lui"

I concorrenti di The winner is

Operai, studenti, professionisti, pensionati, ma anche veri artisti che non sono riusciti a realizzare il proprio sogno sono i concorrenti che hanno provato a mettersi in gioco durante le puntate delle due edizioni di The Winner is. Quali concorrenti, dunque, saranno protagonisti della puntata che sarà trasmessa in replica questa sera? Dopo la vittoria dei The Blonde Brothers, la coppia formata da due giovani fratelli veneti, Luca e Francesco Baù, i protagonisti delle sfide in onda nella replica della seconda puntata del talent show musicale dovrebbero essere: Valentina Borchi, Daudia, Paolo Marasciulo, Corrado Neri, Rachele Marinelli, Desiree Doro affetta da sclerosi multipla, Rita Lecchi, una signora che ha deciso di mettersi in gioco di 72 anni e Gli Alti e Bassi. A giudicare le varie sfide musicali sarà la giuria composta da 101 italiani/e amanti della musica capitanata da Rudy Zerbi. Al termine di ogni sfida, prima di scoprire il verdetto, Gerry Scotti offrirà ai concorrenti la possibilità di abbandonare la gara in cambio di una somma di denaro. Con l’aiuto dei parenti, i concorrenti decidono se rifiutare puntando tutto sul proprio talento o accettare abbandonare la gara. Ad influenzare le scelte è anche Rudy Zerbi che, attraverso i propri giudizi, fà intuire se sia il caso o meno di puntare sul talento.

LEGGI ANCHE:

MARIA AMELIA MONTI/ "Tv e teatro? Tante bocciature, alcune drammatiche ma..."BIANCA VITALI, MOGLIE STEFANO ACCORSI/ "Siamo una famiglia allargata, indaffarata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA