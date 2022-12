The winter palace/ Su Canale 5 il film con Danica McKellar

The winter palace, film di Canale 5 diretto da T.W. Peacocke

The winter palace va in onda oggi, giovedì 22 dicembre, su Canale 5 a partire dalle 16.45. Si tratta di una commedia del 2022, prodotto da HP Winter Palace Production, Brad Krevoy Television, Hideaway Pictures. La regia è di T.W. Peacocke, nato a Pittsburh in Pennsylvania. Nel corso della sua carriera ha diretto diverse serie televisive. La protagonista della storia è Danica McKellar. L’attrice è nata a La Jolla, in California nel 1975.

Il protagonista maschile è Neal Bledsoe. L’attore è nato a Toronto nel 1981. Nel cast ci sono anche Jennifer Wigmore, Luke Marty, Tom Rooney e Liam Siebolt. Si tratta di una commedia romantica nata per essere distribuita nel circuito televisivo. Ha ottenuto un discreto successo tanto che i protagonisti sono stati scelti per interpretare altre storie simile a questa. Li rivediamo insieme in – Il Natale che ho sempre desiderato -. Una curiosità sulla pellicola è quando Emily saluta Fritz e la signora Tilson. La telecamera fa un’inquadratura generale sulla scrittrice e si vede un cane che attraversa lo schermo come se stesse andando incontro a Emily, ma la cosa strana è che nel resto della scena non c’è nessun cane.

The winter palace, la trama del film

In The winter palace Emily ha scritto il suo primo romanzo e ha riscosso molto successo. Purtroppo non riesce a trovare ispirazione per terminare il secondo e il desiderio di comporre una nuova storia è sempre più lontana. Per tentare di ritrovare la concentrazione persa e portare a conclusione il suo libro, accetta di trascorrere un periodo lontano dalla città e dai suoi impegni quotidiani e trasferirsi in un castello lussuoso.

Il suo compito è di custodire l’imponente immobile ormai vuoto e con l’inverno alle porte. Succede però un imprevisto, in quel periodo di soggiorno, il principe che è anche il proprietario del castello, decide di trascorrere del tempo nella sua dimora e si presenta con tutto il suo entourage.

Con grande sorpresa Emily scopre che il suo impiego come custode include non solo occuparsi della casa, ma prendere ordini dal gruppo reale, con la difficoltà di non riuscire a concludere il suo romanzo. L’inizio è alquanto burrascoso, sopratutto l’atteggiamento del principe non va a genio alla scrittrice, poi i due cominciano a conoscersi e a piacersi e chissà se sarà proprio questa avventura a farle tornare l’ispirazione.











