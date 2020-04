The Young Victoria/ Video, su Rai 3 il film con Emily Blunt (oggi, 11 aprile 2020)

The Young Victoria va in onda oggi, sabato 11 aprile, su Rai 3 a partire dalle ore 21.45. Il titolo cinematografico è stato realizzato nel 2009 tra Stati Uniti e Regno Unito e prodotto da Martin Scorsese, Graham King e Sarah Ferguson. Tratto da una sceneggiatura di Julian Fellowes, il film è stato prodotto dall’agenzia Momentum Pictures, con la fotografia di Hagen Bogdanski, il montaggio di Jill Bilcock, Matt Garner, le musiche di Ilan Eshkeri, la scenografia di Maggie Gray e i costumi di Sandy Powell. La regia è stata invece affidata al montatore canadese Jean-Marc Vallée, che nella sua carriera ha ricevuto una candidatura all’Oscar per Dallas Buyers Club per il miglior montaggio e ha diretto anche Posse II – La banda dei folli, Loser Love e Demolition – Amare e vivere. Il ruolo di protagonista è stato attribuito ad Emily Blunt, che ha vinto un Golden Globe per la serie Gideon’s Daughter e ottenuto ben cinque candidature grazie a Il diavolo veste Prada, The Young Victoria, Il pescatore di sogni, Into the Woods e Il ritorno di Mary Poppins. Al suo fianco, il collega Rupert Friend, a sua volta famoso per Orgoglio e pregiudizio, Il bambino con il pigiama a righe e Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità. Nel cast ci sono anche Mark Strong, Jim Broadbent, Paul Bettany, Miranda Richardson e Jesper Christensen.

The Young Victoria, la trama del film

La trama di The Young Victoria è ambientata nel 1837 e si apre con il re d’Inghilterra Guglielmo IV che ha una sola erede al trono, la principessa diciassettenne Victoria. Sempre più uomini le ronzano intorno per puro interesse e sua madre, la Duchessa di Kent, vuole diventare reggente al posto suo. Al tempo stesso, il re del Belgio vuole combinare il matrimonio di Victoria con il nipote Albert di Sassonia per stringere alleanza con il Regno Unito. Victoria non accetta le nozze e non vuole essere più manipolata, ma a poco a poco inizia a stringere amicizia con lo stesso Albert perché condividono le stesse opinioni. All’età di 18 anni, Victoria diventa regina del Regno Unito dopo la morte del papà. Il suo unico consigliere nominato è Lord Melbourne. Quindi, Victoria e Albert diventano sempre più vicini e la sovrana deve vedersela con una crisi molto grave, culminante con proteste e insulti da parte dei sudditi. I due si innamorano e si sposano e Albert dimostra a Victoria di amarla più della sua stessa ambizione.

Video, il trailer di The Young Victoria





© RIPRODUZIONE RISERVATA