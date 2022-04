The Zen Circus/ Con loro sul palcoscenico anche Claudio Santamaria?

I The Zen Circus sono un gruppo rock italiano che si è formato nel 1994. Giovedì 7 aprile 2022 alle 20.00 troveremo questo gruppo su Rai 3 a cantare sul palco di Piazza Maggiore a Bologna per il concerto, Tocca a noi – Musica per la pace, per riunirsi contro la violenza e i bombardamenti in Ucraina e per dire stop alla guerra. Intoneranno sicuramente canzoni che tutti i loro fan conoscono e canteranno insieme a loro all’unisono. Questo gruppo, infatti, è molto amato e i loro brani sono orecchiabili e melodiche. Da inizio aprile, inoltre, è iniziato anche il loro ultimo tour intitolato L’ultimo club accogliente, ed è partito proprio da Bologna. Il 6 aprile canteranno a Milano, poi a Torino, a Perugia, a Senigallia, a Bari, a Roma per finire il 6 maggio a Firenze. Il gruppo è formato da Andrea Appino, Karim Qqru, Massimiliano Schiavelli e Francesco Pellegrini. Uno degli ultimi brani composti è 118 che è uscito sul loro canale Youtube e vanta la presenza dell’attore Claudio Santamaria che ci sia anche lui sul palcoscenico?

The Zen Circus, tutto quello che c’è da sapere

I The Zen Circus durante il corso della loro carriera hanno pubblicato undici album in studio, dei quali il primo nel 1999 intitolato, About Thieves, Farmers, Tramps and Policemen, e l’ultimo, per il momento, nel 2020 L’ultima casa accogliente. Hanno riscosso molto successo e hanno conquistato con le loro parole e la loro musica numerose generazioni di italiani, che da oltre vent’anni continuano a seguirli, ad ascoltarli e a cantare insieme a loro. Nel 2019 hanno partecipato con il brano L’amore è una dittatura al Festival di Sanremo. I loro brani più celebri e ascoltati sono sicuramente: Catene, Vent’anni, Non, L’anima non conta, Ilenia, Viva, L’amore è una dittatura, Figlio di puttana, Canta che ti passa e numerose altre. Siamo curiosi di scoprire quali canzoni sceglieranno di portare sul palco di giovedì sera per conquistare ed emozionare il pubblico di Bologna e per portare un messaggio di speranza contro la guerra e contro la violenza. Canteranno insieme ad altri artisti e colleghi durante il corso della serata per rendere questo evento unico e indimenticabile e per far sentire la loro voce.

The Zen Circus: video, singolo “118”

