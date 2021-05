The Zen Circus/ “Senza distinzione di genere musicale” (Concertone Primo Maggio)

Anche i The Zen Circus si esibiranno sul palco dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica in occasione del Concertone del Primo Maggio. Il complesso formato da Andrea Appino, Massimiliano “Ufo” Schiavelli e Karim QQru (pseudonimo di Gian Luca Cuccuru) torna per l’ennesima volta a prendere parte al Concertone, dopo l’ultima apparizione davanti al pubblico di Piazza San Giovanni in Laterano di Roma nel 2019. Nella scorsa edizione invece il gruppo non ha preso parte alla diretta streaming che tenne compagnia a milioni di italiani a pochi giorni dalla fine del lockdown di marzo e aprile. La band pisana ha annunciato la sua partecipazione al Concertone 2021 attraverso il proprio account Instagram: “Ci vediamo il Primo Maggio!”. Un mese fa il trio ha annunciato sui social di essere al lavoro su un nuovo progetto: “Da un po’ di tempo stiamo lavorando ad una manciata di canzoni insieme ad amici e ad artisti che amiamo, senza distinzione di genere musicale. Nei prossimi mesi vi faremo sentire cosa è venuto fuori; per quanto suoni banale siamo contentissimi e non vediamo l’ora”.

The Zen Circus: i progetti del gruppo di Andrea Appino

Pur continuando a portare avanti il lavoro degli The Zen Circus, che in oltre venti anni di carriera hanno pubblicato ben undici album (di cui l’ultimo “L’ultima casa accogliente” pubblicato a fine 2020), tutti e tre gli artisti si sono dedicati anche ad altri progetti. In particolare si segnala la produzione artistica di Karim QQru sia con la band La Notte dei Lunghi Coltelli sia con Lillayel. Lo stesso Andrea Appino ha pubblicato ben due album da solista, rispettivamente “Il Testamento” nel 2013 e “Grande Raccordo Animale” nel 2015. Dall’anno 2019 in poi la band ha anche iniziato a produrre da sé i propri album tramite la casa di produzione Iceforeveryone Records, che ha deciso di produrre anche gli album dei Criminal Jokers, dei The Casanovas e dei Fast Animals and Slow Kids, altro gruppo che prenderà parte al Concertone del Primo Maggio di Roma.

