Thea Crudi, fidanzata Yari Carrisi/ Al Bano: “sono fatti l’uno per l’altra”

Thea Crudi è la fidanzata di Yari Carrisi, il figlio di Al Bano e Romina Power ospite della nuova puntata di “Domenica In”, il programma campione d’ascolti della domenica condotto da Mara Venier su Rai1. Il figlio d’arte è felicemente innamorato e fidanzato dallo scorso giugno con la bellissima artista multidimensionale di origini finlandese. Thea è una cantante olistica italo finlandese con una importante formazione jazzista internazionale e da diversi mesi fa coppia fissa con il primogenito di casa Carrisi. Ma come si sono conosciuti? A rivelarlo dalle pagine del Corriere della Sera è stato proprio il cantautore: “avevo scritto un programma che si chiama Pellegrinaggi, pilgrIMAGES in inglese: lo avevo preparato in India tra il 2018 e il 2019. A maggio avrei dovuto filmare la puntata zero, ma poi è successo quello che è successo e così mi sono messo a cercare persone in Italia da includere nel progetto. Su Internet ho trovato Thea, che ogni giorno faceva un’ora di diretta. Ho aspettato che venisse per un concerto in Puglia e sono andato a sentirla con mia madre”.

Thea Crudi: “di Yari Carrisi non sapevo nulla…”

Anche Thea Crudi ricorda con grande emozione il primo incontro con Yari Carrisi: “la cosa bella è che quel giorno un mio caro amico, il maestro spirituale Giorgio Cerquetti, mi aveva detto che avrei dovuto conoscere Romina. Di Yari non sapevo nulla, non ho la tv a casa e non la guardo mai. E invece al secondo incontro mi sono trasferita da lui a Otranto. Mi ha chiesto: tu cosa vuoi fare? E io ho risposto: voglio vivere con te”. La loro storia d’amore ha trovato l’approvazione unanime di Al Bano e Romina Power; se la cantante, scrittrice e personaggio televisivo parlando di Thea l’ha definita “un angelo”, Al Bano dalle pagine del settimanale Oggi ha detto: “È una ragazza simpatica, con una dialettica che ti cattura. Li accomuna questo amore per i mantra, sono davvero fatti l’uno per l’altra”. Non solo, il cantante di Cellino San Marco ha parlato anche della voce di Thea precisando: “ha una bella voce soft, un andamento indiano molto gradevole. Sul palco, poi, risalta questo suo essere nordica” visto che Thea è di origini finlandese da parte della madre. Che dire un amore a prova di canto!



