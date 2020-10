THEA CRUDI, FIDANZATA YARI CARRISI/ “Romina Power? Le voglio bene, c’è grande legame”

Yari Carrisi presenta la sua fidanzata Thea Crudi a “Oggi è un altro giorno” da Otranto, dove si terrà un loro concerto. I due infatti sono uniti in amore e a livello professionale: “Saranno canzoni e suoni spirituali che liberano la mente. I mantra sono suoni che nella medicina indiana vengono consigliati per purificare la nostra mente. È una musica che crea pace”, ha raccontato Thea. I due si sono conosciuti anche grazie a Romina Power, perché un amico le aveva consigliato di mettersi in contatto con lei. “Avevo provato a mettermi in contatto con Romina Power. La sera è arrivata una macchina e c’era lei con Yari”. Lei tra l’altro non conosceva Yari: “Non avevo la tv a casa”, ha detto sorprendendo la conduttrice. “Avevo preparato un format televisivo in India, poi c’è stato il Covid. Quindi ho trovato Thea e mi ha affascinato la sua cultura, la bellezza è la ciliegina sulla torta. Abbiamo gli stessi interessi”, ha raccontato lui. Poi svela un retroscena: “Rischiavamo di non fare in tempo per il concerto, ma ha insistito per andarci”. Thea poi ha aggiunto: “Mi trovo molto bene con Romina”. E poi le ha fatto gli auguri con Yari: “Ti voglio bene, io le sono molto grata. Sento un grande legame, un’alleanza tra le donne. Grazie per esserci nella mia vita”. Yari Carrisi ha poi parlato del rapporto col padre Al Bano: “È una persona molto determinata e organizzata. Io sono un po’ più sognatore”. (agg. di Silvana Palazzo)

THEA CRUDI, CHI È LA FIDANZATA DI YARI CARRISI

In molti rivedono in Thea Crudi la Romina Power di un tempo mentre al suo fianco Yari Carrisi sembra davvero Al Bano Carrisi e in mezzo tanto amore e, secondo quanto loro stessi hanno rivelato, il Karma. In estate abbiamo visto il figlio di Al Bano postare una serie di foto “in cima al mondo” con la bella biondina, solo loro due in mezzo alla natura e alla musica, e a quel punto in molti hanno iniziato a pensare che per lui fosse arrivato il momento di tuffarsi in un’altra relazione importante dopo quella con Naike Rivelli, e così è stato. Thea Crudi è l’attuale compagna di Yari Carrisi e lui stesso ha avuto modo di confermarlo in un’intervista rilasciata a Today proprio insieme alla dolce cantante e insegnante di meditazione (e non solo).

THEA CRUDI E YARI CARRISI VICINI GRAZIE AL LOCKDOWN…

I due hanno ammesso di essersi conosciuti prima del lockdown e dell’arrivo della pandemia ma che è stato questo momento difficile ad avvicinarli tanti. Nella stessa intervista, Thea Crudi ha confermato: “Il lockdown ci ha aiutato a conoscerci. Ho creato un programma e per 100 giorni, ogni sera, ho fatto una diretta live in cui spiegavo l’antica filosofia indiana, leggevo libri, facevo fare meditazione, cantavo, suonavo e ho avuto migliaia di persone che mi hanno seguito. Tra loro c’era anche Yari. Anche lui guardava queste trasmissioni, gli sono piaciuta e ha deciso di venirmi a sentire”. Secondo il bel pugliese è stato proprio il karma ad unirli e oggi sarà ospite di Oggi è un altro giorno su Rai1 magari proprio per parlare e raccontare questa nuova fase della sua vita.



