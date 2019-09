THEGIORNALISTI, CONCERTO CIRCO MASSIMO/ Scaletta e ospiti: rischio flop spettatori

Thegiornalisti, concerto Circo Massimo: oggi, sabato 7 settembre 2019, la band indie farà tappa a Roma per la chiusura del Love Tour, nome che deriva dall’ultimo album. Il gruppo guidato da Tommaso Paradiso ha incantato i propri fan per tutta l’estate e si appresta a chiudere nel migliore dei modi un’estate di successo. Ma i Thegiornalisti non saliranno sul palco da soli: come tradizioni, saranno tantissimi gli ospiti che accompagneranno gli autori di “Questa nostra stupida canzone d’amore”. Qualche nome? Pochi giorni fa la band ha annunciato l’elenco completo degli artisti che calcheranno lo stage del Circo Massimo: Elisa, Luca Carboni, Calcutta, Takagi & Ketra, Fabri Fibra, Franco126 e Dardust. Una serata di grande festa che però potrebbe non trasformarsi in un successo al botteghino: come anticipato qualche tempo fa e confermato nelle scorse ore da Linkiesta, il rischio di un flop presenze è molto concreto. Per il momento, infatti, sono stati staccati 20 mila tagliandi: il Circo Massimo ha ospitato fino a 500 mila spettatori…

THEGIORNALISTI, CONCERTO CIRCO MASSIMO: COSA C’E’ DA SAPERE

E’ tutto pronto al Circo Massimo, con i Thegiornalisti pronti a festeggiare i primi dieci anni di carriera su un palco che ha ospitato i più grandi della storia della musica. E non mancheranno i disagi al traffico: come spiega Il Messaggero, via dei Cerchi da piazza di Porta Capena a via di San Teodoro è stata chiusa al traffico già da ieri e le barriere resteranno fino alle ore 5 di domani, domenica 8 settembre. Le forze dell’ordine hanno deciso di transennare anche via del Circo Massimo, via della Greca e via dell’Ara Massima di Ercole, con gli ingressi del concerto che saranno tre: in via del Circo Massimo, in via dei Cerchi e in via della Greca. Disagi anche per i percorsi degli autobus: verranno deviate le linee 81, 118, 160, 628, 715 e C3, mentre la fermata Circo Massimo chiuderà alle ore 23.

THE GIORNALISTI, SCALETTA CONCERTO CIRCO MASSIMO

Per quanto riguarda la scaletta del concerto a Circo Massimo dei Thegiornalisti non ci sono conferme ufficiali, ma nelle ultime ore sono circolate diverse indiscrezioni. Qui di seguito vi proponiamo il prospetto riportato da Scuolazoo:

L’ultimo giorno della Terra;

Senza

Vieni e cambiami la vita

Love

Il tuo maglione mio

Una casa al mare

Controllo

Sold Out

Io non esisto

La gatta e la luna

Da sola / In the night

Encore

Fatto di te

Zero stare sereno

Milano Roma

Pamplona

Questa nostra stupida canzone d’amore

Proteggi questo tuo ragazzo

House

Tra la strada e le stelle

New York

Riccione

Completamente

Felicità puttana



© RIPRODUZIONE RISERVATA