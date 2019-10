Thegiornalisti, perchè è finita?/ Video Le Iene: Marco Rissa vs Tommaso Paradiso

Non si placano le polemiche, con tanto di botta e risposta, sulla scissione dei Thegiornalisti. Le Iene hanno provato a fare chiarezza sulla rottura tra Tommaso Paradiso, Marco Primavera e Marco Antonio “Rissa” Musella, con il primo che ha annunciato l’inizio della sua avventura da solista ed ha pubblicato il suo primo singolo, “Non avere paura”. Ma perché si è giunti a questo punto? L’inviato Nicolò De Devitiis ha tentato di capirne di più attraverso le parole dei diretti interessati e non mancano i colpi di scena. «Era una decisione che dovevamo prendere», non ha dubbi Tommaso Paradiso, che si è poi soffermato sulle modalità dell’annuncio della scissione, ovvero un semplice post pubblicato sul suo profilo Instagram: «Secondo me averlo fatto attraverso Instagram ha permesso una chiarezza tale che non ci potevano essere poi interpretazioni cioè quello che si è letto era la verità».

THEGIORNALISTI, MARCO RISSA VS TOMMASO PARADISO: IL VIDEO DE LE IENE

L’inviato de Le Iene ha poi intervistato Marco Rissa, chitarrista che non ha lesinato parole dure per l’ormai ex frontman. Il polistrumentista non ha usato mezzi termini per commentare la decisione di Paradiso, soprattutto per ciò che concerne le modalità dell’annuncio: «Avrei preferito magari che ne parlavamo invece di saperlo così». Ma, come evidenzia il programma in onda su Italia 1, questa non è l’unica cosa che ha fatto arrabbiare gli altri membri del gruppo: Rissa e Primavera sarebbero pronti a togliersi altri sassolini dalle scarpe, non resta che attendere il servizio completo in programma nella puntata di questa sera, martedì 8 ottobre 2019. Ricordiamo che non più tardi di due settimane fa Tommaso Paradiso aveva ribadito sulla scissione: «Se non avessi detto nulla, Tommaso Paradiso sarebbe stato quasi preso come un side project dei Thegiornalisti: volevo chiarire il fatto che per me quella band non esiste più».





