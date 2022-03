Thegiornalisti, perchè si sono sciolti/ Accuse, soldi e accessi bloccati su Instagram

Tommaso Paradiso: “I Thegiornalisti ero io!”

Tommaso Paradiso ha appena lanciato il suo nuovo album “Space Cowboy“. L’artista è diventato famoso, in quanto leader del gruppo “Thegiornalisti“, sciolto nell’estate del 2019. Sono tante le voci relative ai motivi che hanno portato alla rottura della band. In tal senso il leader taglia corto in un’intervista al Corriere della Sera: “Non vorrei che si scatenassero gli avvocati (l’addio con la band è stato burrascoso ndr)… ma cambia solo il nome. Anche allora, come adesso, i dischi li facevo da solo assieme al produttore“. Insomma, non si sono lasciati bene. A riprova di ciò anche le parole del chitarrista Marco Rissa, qualche mese dopo la rottura: “Avrei preferito parlarne invece di saperlo all’ultimo. Io ho saputo della sua volontà di fare una carriera da solista la sera prima del suo annuncio. Ci ha scritto su Whatsapp. Noi non riusciamo più ad entrare sull’account Instagram del gruppo. Gli accessi li abbiamo chiesti al manager, ma non ce li ha dati. Il motivo della sua decisione? Io immagino che sia per soldi”.

Che fine hanno fatto i componenti dei “Thegiornalisti”?

Nel 2019 Tommaso Paradiso ha annunciato la fine della band “Thegiornalisti“. Queste le sue parole via social: “Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Uscirà come Tommaso Paradiso. D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più dei Thegiornalisti ma sarà Tommaso Paradiso”. I Thegiornalisti quando si sono sciolti hanno lasciato un vuoto immenso nel cuore di tutti i loro fan, con Tommaso Paradiso che ha comunque continuato a sfornare singoli di successo tra dischi d’oro e di platino. Marco Musella e Marco Primavera, invece, sembrano essersi arenati o quantomeno per loro non sembrano esserci dei piani nella musica, al netto delle parole dei due poco dopo lo scioglimento della band.

