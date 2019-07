TheGiornalisti, Tommaso Paradiso in crisi con la band?/ “Dissapori per colpa di..”

Cosa sta accadendo tra Tommaso Paradiso e i componenti della sua band, i TheGiornalisti? Stando a quanto trapelato nelle ultime ore ci sarebbe aria di forte crisi. Lo fa sapere il settimanale Chi nel suo numero in edicola questa settimana. Qui si legge: “Cos’è successo tra Tommaso Paradiso e la sua band, i The Giornalisti? Il gruppo continua ad esibirsi insieme, forte anche del successo del tormentone estivo Maradona Y Pelè, ma la scelta del frontman di cambiare etichetta discografica pare abbia creato dissapori. – scrive il giornale diretto da Alfonso Signorini, che conclude aggiungendo – Come mai i rapporti si sono interrotti? Questioni di contratti bollenti, pare”. Queste le motivazioni che avrebbero dunque minato la stabilità la band il cui frontman è Tommaso Paradiso.

TheGiornalisti e Tommaso Paradiso: aria di crisi?

Un’indiscrezione molto importante quella che arriva dal settimanale Chi e che, inoltre, preoccupa i tantissimi fan della band. I TheGiornalisti potrebbero davvero sciogliersi per questa crisi? Al momento mancano anche reazioni ufficiali da parte dei diretti interessati che, di fronte all’indiscrezione pubblicata dal settimanale, preferiscono al momento rimanere in silenzio. Si tratta comunque di indiscrezioni che arrivano nelle settimane in cui i TheGiornalisti stanno preparando il concerto-evento in programma al Circo Massimo a Roma il 7 settembre prossimo. Tommaso Paradiso e la sua band saranno i primi ad esibirsi nella suggestiva location della Capitale. Non ci resta che attendere chiarimenti.

