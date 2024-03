Theø de La Sad, chi è Matteo Botticini/ Dal duo musicale, al palco del Festival di Sanremo 2024

Theo, Matteo Botticini chi è: dagli esordi a Sanremo

Matteo Botticini, in arte Theo, è uno dei tre artisti della band punk-rock La Sad che vede il suo debutto alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Il loro brano Autodistruttivo è diventato un successo molto apprezzato, anche dai giovanissimi a cui tematiche trattate sono rivolte.

Dai caratteristici capelli verde fluo, nasce nel 1987 e coltiva la passione per la musica già da giovanissimo. All’età di 17 anni, infatti, iniziava la sua lunga carriera come artista. Botticini, prima della fortunata band con cui ha raggiunto il successo, aveva già fatto parte di un duo musicale note per le hit Pepsi & Cola e Rock ‘n Roll Queen: Danien & Theø. Prima ancora del duo, nel 2007, invece, faceva parte del gruppo Upon This Dawning.

Theo, Matteo Botticini e il successo con La Sad

Matteo Botticini, in arte Theo, ha raggiunto il cuore del pubblico con il gruppo punk-rock La Sad, con il quale si è esibito a Sanremo. La sua esperienza musicale, però, comincia molto prima con il duo musicale Danien & Theø. In quel periodo ha iniziato a sperimentare anche colori di capelli diversi, tra cui il rosa.

Nel 2020, è entrato nella band formata dal trio musicale che ha stregato il palco dell’Ariston con il brano Autodistruttivo che tratta delicati temi rivolti soprattutto ai giovani, quali: depressione, sesso, droga e tanto altro. “Penso anche agli psicofarmaci. È un problema concreto tra i giovani ed è inutile nasconderlo. Quando arrivi a un punto veramente basso faresti qualsiasi cosa, quindi è facilissimo cadere nelle droghe, però è anche importante rialzarsi” dichiarava Plant, collega di Botticini, al Corriere della Sera.

