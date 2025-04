Theodorus Van Gogh, (Theo) chi era il fratello di Vincent Van Gogh: rapporto conflittuale

Questa sera Alberto Angela condurrà i telespettatori di Rai1 in un viaggio nel mondo di Vincent Van Gogh nella prima puntata di Ulisse Il piacere della scoperta, uno degli artisti più importanti dell’800 padre del post impressionismo e figura tormentata in cui hanno convissuto genio e follia. Fondamentale nella sua vita è stato il fratello di Vincent Van Gogh, Theodorus Van Gogh detto Theo. Nato in Olanda nel 1957, quattro anni dopo il pittore, nonostante fossero in totale sei figli i più legati erano proprio loro due. Pittore il primo mercante d’arte il secondo i fratelli hanno conversato in una ricco epistolario come Lettere a Theo che nel corso del tempo è servito per la ricostruzione della vita dell’artista.

Nelle lettere emergeva un rapporto conflittuale tra i due, fatto d’amore ed odio. Vincent rimproverava a Theo di non pubblicizzare abbastanza le sue opere e per questo si sentiva frustato. Il fratello di Vincent Van Gogh, invece, ha cercato per tutta la vita di aiutarlo non solo economicamente ma anche moralmente cercando stargli accanto anche durante la malattia. Il loro infatti era un rapporto schietto e sincero pieno di affetto e stima ed infatti Theo chiamerà il suo primo figlio Vincent in onore del fratello. E quest’ultimo del gesto ne rimase commosso. I due si scambiarono ben 668 lettere scritte in tre lingue: olandese, francese ed inglese.

Theo Van Gogh: la moglie Johanna Bonger, figli e la morte a soli 33 anni per sifilide ed apatia

Per quanto riguarda, invece, la vita privata di Theodorus Van Gogh, Theo, fratello di Vincent Van Gogh è noto che è stato sposato con la pittrice Johanna Bonger. È stata proprio quest’ultima alla morte del cognato e del marito ha pubblicare le loro lettere. Theo e la moglie Johanna ebbero dei figli tra cui Vincent. Malato di sifilide alla notizia della morte del fratello si è lasciato andare ad una grave apatia e sei mesi dopo è morto in un ospizio a soli 33 anni. Un suo pronipote, Theo Van Gogh, nato nel 1957, regista, attore e scrittore è stato ucciso nel 2004 da un’estremista islamico come ritorsione per il suo film Submision.