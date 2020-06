Théo Hernandez al Psg?/ Calciomercato: Leonardo lo vuole, per il Milan è incedibile

Pubblicità

Il Psg continua a guardare in Italia per il suo calciomercato: come riporta oggi Onda Cero, la società transalpina avrebbe messo gli occhi su Théo Hernandez che sarebbe considerato il principale rinforzo per la fascia sinistra dei campioni di Francia. Leonardo, che la scorsa estate è tornato a fare il direttore sportivo della società dopo la breve parentesi nel Milan, si rivolge al mondo rossonero nella speranza di riportare “a casa” un giovane che si è rivelato una sorpresa più gradita nell’attuale squadra rossonera. Riportare a casa per modo di dire: calcisticamente parlando, Théo non ha mai conosciuto la realtà francese se non per le nazionali. A 8 anni era già nel Real Majadahonda, un club del circondario di Madrid; da lì il salto all’Atletico (senza mai esordire in prima squadra) e i passaggi con Alavés e Real Sociedad, nel mezzo dei quali c’è anche stata una stagione poco fortunata al Real Madrid.

Tuttavia, Théo Hernandez resta un francese: per questo motivo il richiamo della patria può giocare un fattore importante, anche se geograficamente Parigi sarebbe la rivale storica di Marsiglia (dove è nato) e dunque i presupposti non ci sarebbero. Naturalmente stiamo facendo una forzatura consapevoli della cosa, visto che nel mondo degli sport professionistici fattori come questo diventano assolutamente secondari; quel che è certo è che il Psg sta puntando forte sul terzino sinistro, volendo acquistare un giovane di impatto immediato per quella corsia. Né Layvin Kurzawa (a gennaio ad un passo dalla Juventus e ancora in orbita bianconera) né Juan Bernat, nonostante abbia fatto molto bene, sono certi di rimanere o comunque potrebbero farlo ma con il ruolo di riserve; Théo Hernandez fino ad un certo punto veniva considerato semplicemente “il fratello di Lucas”, campione del mondo (da titolare fisso) nel 2018. L’ultima stagione però ha cambiato le carte in tavola.

THEO HERNANDEZ AL PSG?

E’ infatti successo che Lucas si è trasferito al Bayern Monaco, ma ci è arrivato nel mezzo di un grave infortunio che ne ha rallentato il percorso; anche lui terzino sinistro, a causa dell’esplosione del canadese Alphonso Davies si è ritrovato spesso e volentieri in panchina o spostato al centro, dove inevitabilmente rende meno (per ora, perché il suo percorso potrebbe poi prevedere un cambio di ruolo stabile come già accaduto, pensando a casa nostra, a Paolo Maldini e Giorgio Chiellini). Théo Hernandez invece ha approfittato di una situazione caotica in casa Milan, con gerarchie poco definite: si è subito infortunato in estate, inizialmente è stato considerato una riserva di Ricardo Rodriguez ma poi si è rivelato un fiore all’occhiello nella squadra rossonera, risultandone anche il vice cannoniere alle spalle di Ante Rebic. Pagato 20 milioni di euro, adesso per i rossoneri ne vale oltre 50 (cifra già apparentemente offerta dal Psg e rifiutata dai rossoneri): sono lontani i tempi in cui veniva presentato dal Real Madrid e faceva una pessima figura nei palleggi davanti alle telecamere.

Il Milan del resto non ha intenzione di venderlo: se qualcuno sulle fasce partirà, sarà quasi sicuramente Davide Calabria (che può giocare anche a sinistra) ed è abbastanza certo l’addio anche di Ricardo Rodriguez, che a gennaio è finito in prestito al Psv Eindhoven e come unico modo di restare ha l’accettazione di un ruolo marginale, oppure di conversione a difensore centrale (posizione nella quale ha già giocato, ma prevalentemente in una difesa a tre). Anche per questo motivo il Psg sta rivolgendo le sue attenzioni su Alex Telles: anche per lui un breve passaggio in Italia (con l’Inter), nel Porto sembra essersi ritrovato e infatti alcune squadre importanti europee (tra cui ci sarebbe anche la Juventus) sono sulle sue tracce. Sotto la Torre Eiffel però Leonardo spera ancora nell’ennesimo colpo dalla nostra Serie A: fu lui a portare a Parigi Javier Matias Pastore, Thiago Silva, Marquinhos, Marco Verratti, Ezequiel Lavezzi e Edinson Cavani (trattato dal brasiliano, anche se poi arrivò durante la squalifica del direttore sportivo), un altro elemento importante potrebbe aggiungersi alla lista.



