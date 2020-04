Theo Hernandez al Psg?/ Calciomercato: parigini offrono 50 mln, ma il Milan..

Pubblicità

Potrebbe essere l’affare più importante in casa Milan nella prossima finestra del calciomercato estivo: il Psg ha infatti serie intenzioni nei confronti di Theo Hernandez e Leonardo pare ben impaziente a mettersi al tavolo con gli ex colleghi rossoneri, pur di strappare il terzino. Che in effetti è uno dei gioielli più preziosi in casa del Diavolo, considerate le ultime prestazioni messe in campo dallo stesso francese, il quale nella stagione 2019-2020 ha regalato ai tifosi rossoneri ben 5 gol. Stando poi alle ultime indiscrezioni di calciomercato che ci arrivano dal quotidiano torinese Tuttosport, ecco che il Psg è pronto a investire anche cifre importanti sull’affare Theo Hernandez, potendo anche mettere sul piatto un’offerta da 50 milioni di euro: numeri considerevoli che certo obbligheranno il francese come il Milan a fare qualche riflessione.

THEO HERNANDEZ AL PSG? LA PALLA VA A MILAN E GIOCATORE

Il Psg dunque pare impaziente di mettere le mani sul cartellino di Theo Hernandez: come è noto il club francese sta cercando un rinforzo per la corsia mancina, ed è in cerca di un giocatore che sia in grado di sostituire una colonna come Kurzawa. Ecco che allora il francese del Milan pare fare al caso di Leonardo, il quale pur di entrare in trattativa con il club rossonero non esclude, stando alle ultime voci di calciomercato, di inserire nell’affare anche una contropartita tecnica. E in tal caso potrebbe essere giocatore gradito al club del Diavolo Diallo, difensore centrale. Pure però al momento nulla è dato per certo: il Milan non pare troppo felice di veder andare via uno dei giocatori migliori per ora in rosa, anche se l’offerta presentata è gustosa. Rimane poi da capire che cosa vorrà fare lo stesso Theo Hernandez, che rimane in scadenza di contratto coi rossoneri nel 2024 e che solo pochi giorni fa ha riaffermato la sua stima per Paolo Maldini, dirigente che in prima persona lo ha voluto a Milano.



