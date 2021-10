Theo Hernandez di nuovo positivo al covid/ Il terzino salta Milan-Hellas Verona

Nuova tegola in casa Milan: Theo Hernandez è risultato essere positivo al covid. Ad annunciare la notizia è stata la stessa società rossonera che attraverso una breve nota ha fatto appunto sapere: “AC Milan comunica che Theo Hernández di rientro dalla Nazionale è risultato positivo ad un tampone effettuato a domicilio. Le autorità sanitarie competenti sono state informate e il calciatore sta bene”. Una doppia triste notizia per il Diavolo, sia per via del fatto che il terzino sinistro della nazionale francese (di rientro proprio da un impegno con i transalpini), era già risultato positivo al covid a gennaio di quest’anno, sia per via del fatto che lo stesso sarà costretto a saltare almeno la partita contro l’Hellas Verona, in programma questo sabato sera allo stadio San Siro di Milano.

In bilico anche la delicata trasferta di martedì sera di Champions League, la gara di Oporto contro i padroni di casa del Porto. Obiettivo è quindi quello di avere Theo Hernandez di nuovo a disposizione per il prossimo 23 ottobre, quando ci sarà in programma la partita di campionato contro il Bologna allo stadio Dall’Ara. Sicuramente non una buona notizia per mister Pioli, tenendo conto che Maignan resterà out fino alla fine dell’anno, Ibrahimovic non è ancora al meglio, mentre Krunic, Florenzi, Bakayoko, Messias, Maldini e Plizzari sono fermi ai box.

THEO HERNANDEZ POSITIVO AL COVID: GRAVE PERDITA PER MISTER PIOLI

Obiettivo, recuperare almeno Calabria e Giroud, non ancora al 100 per cento. Theo Hernandez si è rivelato essere una grandissima intuizione del dirigente Paolo Maldini, e fin dalla prima uscita nell’estate di due anni fa contro il Bayern Monaco, si erano intraviste le enormi potenzialità di questa letale freccia mancina, che oggi sembra un punto fisso anche della nazionale francese.

Il commissario tecnico Didier Deschamps ci ha messo un po’ a farsi convincere, ma dopo un Europeo sotto tono ha deciso di convocare in pianta stabile il rossonero, e durante la Nations League è stato uno dei migliori in campo sia nella semifinale contro il Belgio, con la rete del 3 a 2 finale, e l’assist per il 2 a 1 di Mbappè contro la Spagna in finale.

