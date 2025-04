Una lieta notizia in casa Hernandez-Cristofoli: fiocco rosa per la coppia nel giorno del terzo compleanno del loro primogenito. E’ nata la seconda figlia del calciatore e della modella e un tenero annuncio del terzino sui social mette in evidenza la gioia del momento in una giornata già speciale per il terzo anno compiuto dal piccolo di casa, ora fratello maggiore. 5 anni d’amore per il calciatore francese e del Milan e per l’influencer, ora impreziositi da due bebè che rendono ancora più speciale la loro unione.

DIRETTA/ Albinoleffe Pro Vercelli (risultato 3-1) video streaming tv: segna anche Parlati! (7 aprile 2025)

“Ti amo figlia mia, e auguri vita mia: 3 anni”, poche parole ma dolci ed eloquenti quelle di Theo Hernandez: una doppia dedica per i due figli, il primo pronto a spegnere 3 candeline e la seconda figlia, appena arrivata. La didascalia è accompagnata da una foto meravigliosa; la mano di Zoe Cristofoli e del calciatore, stretta dai due piccoli di casa.

DIRETTA/ Bologna Napoli (risultato 0-1) video streaming tv: McTominay pericoloso! (7 aprile 2025)

‘Doppia gioia’ per Theo Hernandez e la fidanzata Zoe Cristofoli: nata la seconda figlia nel giorno del compleanno del primogenito

Proprio qualche settimana fa Zoe Cristofoli – fidanzata di Theo Hernandez – aveva destato la preoccupazione dei fan in merito alla gravidanza. Un malore e la corsa in ospedale; il tutto derivante da una brutta intossicazione alimentare che fortunatamente non ha arrecato danni alla modella e alla piccola che era ancora nel suo grembo. Oggi la coppia può dunque dedicarsi ai festeggiamenti più lieti; la seconda figlia è pronta a conoscere tutta la famiglia e ovviamente il suo fratellino, Theo Hernandez Junior, che dovrà presto farsi carico dell’onore e dell’onere di essere il fratello maggiore.