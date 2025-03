Theo Hernandez e l’infortunio dubbio contro il Como, titolare in nazionale

Spesso durante questa stagione il Milan è stato al centro di critiche e strane voci riguardo i suoi giocatori per le loro prestazioni o i comportamenti visti in campo che hanno fatto pensare a molti tifosi che alcuni di loro siano arrivati ai titoli di coda nella loro avventura con il club e che la loro volontà sia quella di partire a fine stagione. Per l’ennesima volta al centro delle polemiche c’è Theo Hernandez e l’infortunio dubbio rimediato contro il Como, nella vittoria del Milan per 2-1, che però sembra non impedirgli di giocare la prossima partita di Nations League con la sua nazionale.

Alla fine del primo tempo con il risultato in favore dei lariani il terzino francese aveva lamentato un problema al polpaccio sinistro che lo aveva portato a richiedere il cambio immediato, forse per precauzione per il prosieguo della stagione o forse per preservarsi per la nazionale a cui in questo momento Hernandez sembra più interessato rispetto al Milan. Qualsiasi sia stata la ragione del cambio il terzino nei giorni successivi si è sottoposto a degli esami strumentali che non hanno evidenziato alcun problema e gli hanno permesso di raggiungere la Francia e di partire da titolare nella prossima partita.

Theo Hernandez e l’infortunio dubbio, il francese è un caso per il Milan

Theo Hernandez e l’infortunio dubbio sono tornati ad essere al centro delle critiche da parte dei tifosi dopo alcune partite in cui aveva disputato buone prestazioni degne del livello che aveva dimostrato nelle stagioni passate, le ultime vittorie avevano fatto affievolire i fischi e la contestazione dei tifosi nei suoi confronti e anche la panchine “punitive” di Conceiçao erano venute meno, per necessità del tecnico o per il comportamento tenuto nelle ultime settimane. Quest’ultima notizia però ha fatto definitivamente allontanare i tifosi che ormai hanno capito che la testa di Theo Hernandez è lontana da Milano.

Come già sottolineato più volte infatti il contratto del giocatore è vicino alla scadenza che arriverà nel 2026 e nonostante le varie proposte da parte della società non sembra aver intenzione di rinnovare per spingere il Milan a cederlo nella prossima sessione estiva di mercato o per raggiungere la scadenza del contratto e quindi poter ricevere offerte più ricche con un trasferimento a parametro zero. Difficile immaginare quale sarà il futuro del francese che spera in un ritorno di fiamma del Real Madrid che però fino a pochi mesi fa avrebbe preferito aggiungere Alphonso Davies alla sua rosa e non il suo ex giocatore.