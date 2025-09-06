Theo Hernandez e Zoe Cristofoli si sono lasciati o stanno ancora insieme? Lui fa chiarezza dopo i rumor: cosa sta succedendo

Theo Hernandez e Zoe Cristofoli si sono lasciati? Lui fa chiarezza una volta per tutte

Da mesi si riconcorrono le voci che siano in piena crisi e che Zoe Cristofoli e Theo Hernandez si sono lasciati. È bastato un post dell’influencer pubblicato a fine maggio in cui genericamente attaccava chi l’aveva ferita per far esplodere il gossip sulla loro rottura. Da allora il calciatore e la compagna hanno scelto la via del silenzio, non ha smentito o confermato le indiscrezioni ma i più attenti hanno notato che entrambi hanno smesso di scambiarsi i like sui social e di postare foto e video insieme. Le voci di crisi quindi sono continuate fino a quando il calciatore non ha deciso di rompere il silenzio.

Dopo le incessanti voci di una presunta crisi e rottura definitiva, Theo Hernandez ha rotto il silenzio con una semplice ma eloquente dedica alla compagna che ha lasciato tutti di stucco e che ha spazzato via le voci di crisi e rottura. Scendendo nel dettaglio il calciatore in occasione del compleanno della compagna le ha dedicato delle dolci parole che smentiscono la crisi e fanno chiarezza sul fatto che il rapporto proceda a gonfie vele. Theo Hernandez e Zoe Cristofoli stanno insieme dal 2020 hanno un figlio, Theo Junior, nato nell’aprile 2022, e una figlia, Cloe Marie, nata nell’aprile 2025. La Cristofoli è una nota modella e influencer, spesso seguita sui social media.

Theo Hernandez e Zoe Cristofoli stanno ancora insieme! La dedica di lui spazza la crisi: “Ti amo!”

E scendendo nel dettaglio Hernandez per il compleanno della compagna e madre dei suoi figli ha speso parole che non lasciano spazio a dubbi: “Buon compleanno all’amore mio e alla mamma più incredibile che i nostri figli potessero desiderare. Grazie per tutto quello che fai, per il tuo amore infinito e per essere il cuore della nostra famiglia. Ti amo amore mío” Ed a corredo una carrellata di foto di loro insieme e con la famiglia tra baci, abbracci e tenerezze a testimonianza che la relazione tra Theo Hernandez e Zoe Cristofoli procede a gonfie vele e nonostante gli anni non si è incrinata.

