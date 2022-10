Theo Hernandez, rapina in villa/ Paura per Zoe Cristofoli: in casa da sola col bimbo

Tanta paura per Zoe Cristofoli, la fidanzata di Theo Hernandez: nella casa del calciatore del Milan e dell’influencer e deejay, sono entrati dei ladri. L’episodio si è verificato di preciso nella serata di ieri in quel di Cassano Magnago, località della provincia di Varese dove risiede appunto il terzino sinistro della nazionale francese, e non troppo distante dal centro sportivo di allenamento Milanello. Nel dettaglio, come riferito dall’agenzia di stampa Ansa così come da altri organi di informazione, una banda di malviventi si è introdotta in casa Hernandez: in quel momento il calciatore non c’era, ma era comunque presente la compagna nonché il loro figlio, un bimbo di soli 6 mesi.

Entrambi stanno bene, ma ovviamente lo spaventato è stato grandissimo, visto che la ragazza era di fatto indifesa e per di più con un neonato in casa. I ladri, nonostante la presenza di Zoe Cristofoli e del piccolo, hanno arraffato più che potevano, portando via preziosi, contanti e orologi vari, dopo di che sono fuggiti senza lasciare traccia.

THEO HERNANDEZ, RAPINA IN VILLA: INDAGINI IN CORSO

Subito dopo sono state allertate le forze dell’ordine e sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Cassano Magnago, che hanno raccolto la testimonianza della ragazza oltre a visionare le immagini della videosorveglianza per cercare di scoprire chi siano i topi d’appartamento.

Stando a quanto sottolinea l’agenzia di stampa Ansa resta da quantificare il valore del bottino ma in base a quanto emerso sembra che possa essere piuttosto consistente. Il calciatore del Milan e la compagna non si sono per ora esposti sulla vicenda, visto che sulle loro due pagine Instagram seguite da milioni di follower non vi è traccia della rapina. Le ultime immagini e video riguardano il Galà del calcio tenutosi lo scorso 17 ottobre 2022, e in cui proprio Theo Hernandez era stato premiato con il riconoscimento di miglior terzino sinistro della Serie A, un premio decisamente meritato dopo una stagione 2021-2022 davvero sontuosa.

