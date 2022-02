Theo Hernandez rinnova con il Milan: ufficiale/ “Ho avuto offerte, ma sto bene qui”

La notizia era nell’aria da diversi giorni, pochi istanti fa è arrivata l’ufficialità: Theo Hernandez ha rinnovato con il Milan. Il difensore di Marsiglia ha messo nero su bianco un prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2026: secondo quanto reso noto dagli esperti di mercato, il 24enne guadagnerà 4 milioni di euro a stagione più bonus.

Diretta/ Milan Lazio (risultato finale 4-0) streaming video e tv: la chiude Kessiè!

Buone novelle per i tifosi del Milan e per mister Stefano Pioli: la dirigenza, con il rinnovo di Theo Hernandez, ha la certezza di poter contare ancora per lungo tempo su uno degli elementi di maggior prestigio dello scacchiere rossonero. Arrivato nell’estate 2019 dal Real Madrid, il terzino mancino ha raccolto 86 presenze e 17 reti in Serie A, inanellando grandi prestazioni e raccogliendo l’affetto della tifoseria per la sua grande personalità.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO/ Quote: il duello Alessio Romagnoli vs Immobile

THEO HERNANDEZ: “STO BENE AL MILAN”

Tra i migliori esterni mancini della sua generazione, Theo Hernandez nelle ultime sessioni di mercato è stato spesso accostato a top club internazionali, come Paris Saint Germain e Manchester City, ma ha deciso di continuare la sua carriera con la maglia del Milan. Intervenuto in diretta su TikTok sul canale del Diavolo,Il classe 1997 di Marsiglia ha commentato così il rinnovo: “Sono molto felice: dal primo giorno in cui sono arrivato qua mi sono trovato benissimo con il mister, la squadra, Maldini e tutti. Per questo motivo ho rinnovato il contratto”. Theo Hernandez ha poi sottolineato: “Ora dobbiamo continuare così e fare le cose bene. È vero, c’erano tane squadre che mi volevano, ma ho pensato solo al Milan ed a rimanere qui. Sto qui con i tifosi: sto veramente molto bene al Milan, sono molto felice”. Il gruppo Milan ha dunque contribuito alla firma: “Siamo una bella famiglia: a volte usciamo tutti insieme, siamo come una famiglia. Sono felice con i tifosi e con i compagni di squadra”.

PROBABILI FORMAZIOINI MILAN LAZIO/ Diretta tv, Sarri darà spazio a Jovane Cabral?





© RIPRODUZIONE RISERVATA