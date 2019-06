Theo Hernanez al Milan?/ Maldini lo incontra a Ibiza: via libera dal Real Madrid

Theo Hernandez al Milan non è una suggestione di calciomercato. Il terzino sinistro del Real Madrid è davvero un obiettivo del club rossonero. Lo dimostra l’incontro a Ibiza con il nuovo direttore dell’area tecnica Paolo Maldini. I due sono stati immortalati in esclusiva da El Chiringuito. Reduce da un’ottima stagione in prestito con la maglia della Real Sociedad, il calciatore classe 1997 di proprietà del Real Madrid è in orbita rossonera. Stando a quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza del Milan al gran completo – quindi da Boban a Massara e Maldini – era stata nei giorni scorsi a Madrid per discutere col Real. In questo incontro istituzionale è stato affrontato anche il tema mercato. Il Milan si è informato sui giocatori in uscita dal club di Florentino Perez. Tra questi c’è, oltre a Dani Ceballos, anche Theo Hernandez. E dunque l’incontro tra Maldini e il difensore è la conferma definitiva.

THEO HERNANEZ AL MILAN? MALDINI LO INCONTRA A IBIZA

Secondo quanto riferito da El Chiringuito, nell’incontro avvenuto in mattinata tra Paolo Maldini e Theo Hernandez si è parlato dei progetti del nuovo Milan. Fratello minore di Lucas (acquistato per 80 milioni di euro dal Bayern Monaco), Theo Hernandez ha una valutazione inferiore rispetto a quella del fratello: SportMediaset parla di 25 milioni di euro, ma potrebbe passare al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto. Una cosa è certa: il Milan per lui fa sul serio. La prova arriva dal viaggio del direttore tecnico Maldini a Ibiza dopo il colloquio con Florentino Perez. Evidentemente quest’ultimo deve aver dato il via libera al club rossonero, che quindi ha potuto avviare i colloqui direttamente con Theo Hernanez che nello scacchiere del nuovo Milan di Marco Giampaolo andrebbe a sistemare la fascia sinistra. E così a Milanello due tra Rodriguez, Laxalt e Strinic dovrebbero partire per far spazio all’eventuale nuovo arrivato.

🚨EXCLUSIVA | REUNIÓN THEO HERNÁNDEZ-PAOLO MALDINI (Dir. deportivo del MILAN)esta mañana en Ibiza. LE HA PRESENTADO el NUEVO PROYECTO del equipo italiano. INFORMACIÓN de @Borjamazarro8 pic.twitter.com/314quxW2lA — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 23, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA