Theodora Bugel e Romeo, ex moglie e figlio Roberto Ciufoli/ Crisi del settimo anno…

Theodora Bugel e Romeo sono ex moglie e figlio di Roberto Ciufoli, naufrago concorrente de L’Isola dei Famosi 2021. L’attore e comico de La Premiata Ditta ha deciso di mettersi in gioco nella quindicesima edizione del reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5; una partecipazione che ha irrimediabilmente acceso la curiosità anche sulla vita privata del comico. Ciufoli è stato sposato per diversi anni con Theodora Bugel, donna di origini francesi che ha sposato dopo un fidanzamento lungo sette anni. La coppia ha deciso di sposarsi e dal loro amore è nato il figlio Romeo. Di Theodora però si conosce davvero poco: è una donna molto riservata e discreta. “Sono di origine francese, lo sopporto perché non capisco tutto quello che dice” – ha dichiarato la donna durante una delle poche interviste rilasciate alla stampa. A parlare del loro amore è stato proprio Ciufoli che, intervistato dal settimanale Di Tutto, ha rivelato: “ad un certo punto mi sono chiesto, perché non festeggiare la consueta crisi del settimo anno di una relazione con l’organizzazione di un matrimonio? Beh, è successo proprio così: ci siamo sposati dopo il settimo anno che stavamo insieme”. Dall’amore tra Theodora Bugel e Roberto Ciufoli è nato il figlio Romeo, tanto desiderato dalla coppia.

Theodora Bugel e Roberto Ciufoli uniti dal figlio Romeo

Theodora Bugel e Roberto Ciufoli sono ancora oggi uniti dal figlio Romeo. Anche se il loro matrimonio è naufragato, i due sono molto legati proprio grazie al figlio Romeo tanto voluto e desiderato. “L’ho fatto in età un po’ avanzata e me ne accorgo perché quando lo vedo da vicino lo vedo un po’ sfuocato” – ha raccontato il comico parlando del figlio nato dal matrimonio con Theodora Bugel. “L’abbiamo voluto tanto, è il nostro tesoro” – ha aggiunto l’attore de La Premiata Ditta che hanno presentato al grande pubblico il frutto del loro amore dagli studi di Domenica Live di Barbara D’Urso.

