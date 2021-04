Theodora Bugel e Romeo, moglie e figlio Roberto Ciufoli/ Sposati dopo il settimo anno

Theodora Bugel e Romeo sono la moglie e il figlio di Roberto Ciufoli, naufrago de L’Isola dei Famosi 2021. Un amore importante quello tra il comico de La Premiata Ditta che dopo diversi anni di convivenza ha deciso di sposare la sua donna come ha raccontato durante un’intervista rilasciata al settimanale Di Tutto: “ad un certo punto mi sono chiesto, perché non festeggiare la consueta crisi del settimo anno di una relazione con l’organizzazione di un matrimonio? Beh, è successo proprio così: ci siamo sposati dopo il settimo anno che stavamo insieme”. Così Theodora Bugel e Roberto Ciufoli hanno deciso di fare il grande passo del matrimonio da cui è nato il figlio Romeo. Un figlio tanto voluto da entrambi con l’attore e comico che, ospite dell’amica Barbara D’Urso ha raccontato: “l’ho fatto in età un po’ avanzata e me ne accorgo perché quando lo vedo da vicino lo vedo un po’ sfuocato”.

Roberto Ciufoli: l’amore per Theodora Bugel e il figlio Romeo

Non solo Roberto Ciufoli parlando proprio del figlio Romeo nato dall’amore con Theodora Bugel ha aggiunto: “l’abbiamo voluto tanto, è il nostro tesoro”. Proprio a Domenica Live Theodora e Roberto hanno presentato il piccolo nato grazie alla fecondazione assistita per cui si sono recati in Spagna. Un desiderio che la coppia rincorreva da anni, ma non riuscivano mai a realizzarlo. Così hanno deciso di farsi aiutare dalla scienza. Ma chi è la moglie di Roberto Ciufoli? Conosciuta principalmente per essere la compagna del comico de La Premiata Ditta, Theodora Bugel è di origini francese come ha raccontato proprio lei da Barbara D’Urso: “sono di origine francese, lo sopporto perché non capisco tutto quello che dice”. Roberto Ciufoli oltre al piccolo Romeo nato dal matrimonio con Theodora Bugel ha anche un altro figlio di nome Jacopo, nato da una precedente relazione del 1995.

