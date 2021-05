Theodora Bugel, moglie di Roberto Ciufoli/ “Lo sopporto perché non capisco tutto quello che dice”

Theodora Bugel è la moglie di Roberto Ciufoli, naufrago dell’Isola dei famosi 2021. La coppia si è sposata a marzo 2011 “Dopo sette anni di convivenza, con la mia compagna Theodora ci siamo detti ‘Perché non festeggiamo la crisi del settimo anno con un bel matrimonio?’. E così è stato! Sono contentissimo di quel gesto anche perché questo è stato il matrimonio della consapevolezza, dopo quello avvenuto nel 1991 in una età ancor giovane dopo non si capisce completamente il passo”, ha raccontato Ciufoli al settimanale Di Tutto. Il matrimonio è stata celebrato nella chiesa sconsacrata di Santa Maria in Tempulo a Caracalla. Theodora Bugel, arredatrice e imprenditrice, qualche tempo fa aveva ironizzato sul suo rapporto con Ciufoli a Domenica Live: “Sono di origine francese, lo sopporto perché non capisco tutto quello che dice”.

Roberto Ciufoli: i figli Jacopo e Romeo

Roberto Ciufoli ha due figli, Jacopo e Romeo. Jacopo Ciufoli è nato nel 1995, dal primo matrimonio del padre. Il ragazzo, dopo aver studiato a Londra, lavora nell’industria cinematografica. Padre e figlio hanno lavorato insieme nello spettacolo “The Man Jesus” di Matthew Hurt, tradotto da Jacopo e interpretato da Roberto. Dal matrimonio con Theodora Bugel è nato Romeo, il 23 agosto 2016. Roberto Ciufoli, in un’intervista a Diva e Donna, aveva spiegato le difficoltà della moglie nel rimanere incinta, fino alla scelta di ricorrere alla fecondazione assistita: “Abbiamo cercato per anni questo bambino, ma non arrivava. Così abbiamo optato per la fecondazione assistita. Non è stato facile, c’è chi è disposto a truffarti. Abbiamo provato prima in Francia, poi siamo tornati in Italia. Il percorso è molto delicato e complesso. Poi siamo andati in Spagna dove abbiamo trovato un approccio più sereno e rilassato alla fecondazione assistita e così Theodora è rimasta incinta”. La prima ad annunciare la nascita del bambino è stata Barbara d’Uso, grande amica della coppia, con un post su Instagram.

