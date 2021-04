Theodora Bugel, moglie Roberto Ciufoli/ “Non capisco tutto quello che dice”

Theodora Bugel è la moglie di Roberto Ciufoli, attualmente naufrago all’Isola dei Famosi 2021 e in nomination con Fariba Tehrani e Valentina Persia. Roberto e Theodora si sono sposati a ottobre 2010, dopo sette anni di convivenza. “Ad un certo punto mi sono chiesto, perché non festeggiare la consueta crisi del settimo anno di una relazione con l’organizzazione di un matrimonio? Beh, è successo proprio così: ci siamo sposati dopo il settimo anno che stavamo insieme”, ha dichiarato Ciufoli al settimanale Di Tutto. Il matrimonio è stato celebrato nella chiesa sconsacrata di Santa Maria in Tempulo a Caracalla. Tra gli ospiti: Pino Insegno, Cristina Chiabotto, Elena Barolo, Giancarlo Magalli, il maestro Gianni Mazza e tanti altri. Il 23 agosto 2016 è nato il loro primo figlio, Romeo. Theodora Bugel non ha mai nascosto di essere ricorsa alla fecondazione assistita in Spagna.

Roberto Ciufoli eliminato all'Isola dei Famosi 2021?/ Si scusa: "Ho esagerato"

Theodora Bugel: sposata con Roberto Ciufoli dal 2010

Ospite con il marito Roberto Ciufoli nel salotto televisivo di Domenica Live condotto da Barbara D’Urso, Theodora Bugel ha svelato il segreto del successo del loro rapporto: “Sono di origine francese, lo sopporto perché non capisco tutto quello che dice”. Roberto Ciufoli si era già sposato anni prima, ma della prima moglie non si conosce nemmeno il nome: “Sono contentissimo di quel gesto anche perché questo è stato il matrimonio della consapevolezza, dopo quello avvenuto nel 1991 in una età ancor giovane dopo non si capisce completamente il passo”, ha detto l’attore al settimanale Di Tutto parlando del matrimonio con Theodora Bugel. Dal primo matrimonio è nato il figlio Jacopo, nel 1995. Il figlio Romeo e la moglie Theodora, arredatrice e impreditrice, appaiono spesso sul profilo Instagram di Roberto Ciufoli.

LEGGI ANCHE:

Tiziana Foschi, amica Roberto Ciufoli/ "Pugnalato. Hanno i follower da sfamare"Tiziana Foschi vs Cerioli/ Amica di Roberto Ciufoli "A teatro ci facciamo il cul*!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA