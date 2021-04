Theodora Bugel, moglie Roberto Ciufoli/ “Sposati dopo sette anni di fidanzamento”

Theodora Bugel è la moglie di Roberto Ciufoli, il naufrago concorrente de L’Isola dei Famosi 2021. La coppia è felicemente sposata dal 2010 dopo sette anni di fidanzamento e convivenza. Un grande amore quello che lega l’attore e comico de La Premiata Ditta alla donna di origini francesi su cui però si conosce davvero poco. Le poche notizie sulla donna sono state condivide proprio da Ciufoli che, in un vecchia intervista rilasciata al settimanale Di Tutto, ha dichiarato: “ad un certo punto mi sono chiesto, perché non festeggiare la consueta crisi del settimo anno di una relazione con l’organizzazione di un matrimonio? Beh, è successo proprio così: ci siamo sposati dopo il settimo anno che stavamo insieme”. Un matrimonio celebrato nella Chiesa sconsacrata di Santa Maria in Tempulo a Caracalla con pochissimi amici e parenti. Tra i presenti: il collega Pino Insegno con la compagna Alessia Cacciotti, la ex Miss Italia Cristina Chiabotto, l’ex velina Elena Barolo, Rodolfo Laganà, Giancarlo Magalli, il maestro Gianni Mazza e tanti altri. Sei anni dopo il matrimonio la coppia ha festeggiato la nascita di Romeo, il primo figlio nato il 23 agosto. Un figlio tanto voluto e desiderato dalla coppia che è ricorsa alla fecondazione assistita in Spagna.

Chi è Theodora Bugel, la moglie di Roberto Ciufoli

Ma chi è Theodora Bugel, la moglie di Roberto Ciufoli? Si conoscono davvero pochissime informazioni sulla donna se non che è di origini francesi. Non sappiamo davvero nulla: né la data di nascita, né tanto meno il segno zodiacale, mentre per quanto concerne la professione possiamo rivelarvi che lavora come arredatrice e imprenditrice. Non solo, Theodora ha lasciato la Francia da tantissimi anni ed oggi vive a Roma con il compagno e marito Roberto Ciufoli a cui è legatissima. Un amore suggellato anche dalla nascita del primo figlio della coppia di nome Romeo.

