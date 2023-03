Theostream: nasce in Francia il ‘Netflix’ della religione/ La fede diventa social

Il 21 febbraio è stato lanciato ufficialmente Theostream, ovvero una piattaforma, simile ad un social network mischiato ad un sito di streaming, dedicata completamente ai cristiani, o agli aspiranti tali. Nato dalla volontà del prete 2.0 Matthieu Jasseron, grazie al sito si può facilmente accedere a centinaia e centinai di contenuti sulla fede, selezionati con cura dal Padre e da un gruppo di volontari che collaborano con lui al progetto. Già definito dalla stampa di settore il “Netflix della religione“, Theostream promette di essere una sorta di porto sicuro per tutti coloro che cercando risposte sulla vita, sulla fede e su tutto ciò che ruota attorno a questi argomenti.

Theostream: cos’è il Netflix della religione

Insomma, Theostream è a tutti gli effetti una piattaforma streaming, del tutto simile (almeno concettualmente, non visivamente) al ben più famoso YouTube. A differenza di questo, però, non si trovano tutti i tipi di video immaginabili, dalle canzoni ai videogiochi, passando per le notizie e l’opinionismo, ma presenta “più di mille video di tutti i tipi di cristiani, cattolici, protestanti, ortodossi e tutte le credenze, che cercano di rispondere alle cinquanta domande che ci vengono poste più regolarmente”, spiega il padre.

“Siamo andati a cercare tutti i video che esistono su YouTube che ci sembrano seri”, spiega ancora il creatore di Theostream, raccogliendoli e dividendoli sulla nuova piattaforma in base alla tematica che affrontano, dalla Bibbia, all’Aldilà, passando anche per la Sessualità e il Peccato. Ma la piattaforma non si limita a raccogliere video da YouTube catalogandoli per tema, ma propone anche una sorta di collegamento alla vita vera. Infatti, spiega ancora Padre Jasseron, il creatore di Theostream “in mezzo ai video, nei diversi temi che vengono proposti, troveremo associazioni che esistono, sono referenziate e, credo, hanno una competenza che non sempre le parrocchie locali hanno”, permettendo un collegamento diretto con le stesse e, auspicabilmente, l’inizio di un percorso religioso e spirituale. Una piattaforma, spiega, “utile sia per i giovanissimi che hanno appena incontrato Dio, e per chi è cristiano da un po’ di più, e vorrebbe capire meglio la posizione dei cristiani su questo o quell’aspetto”.

