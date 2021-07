Thessa Lacovich, fidanzata Manuel Locatelli/ “Sei veramente speciale amore mio”

Thessa Lacovich è la fidanzata di Manuel Locatelli, il centrocampista del Sassuolo e della nazionale italiana che si gioca la vittoria durante la finale Italia-Inghilterra degli Euro 2020. Il centrocampista è diventato popolarissimo dopo la doppietta messa a segno durante la sfida contro la Svizzera che ha visto gli Azzurri conquistare il passaggio al prossimo turno. Durante l’esultanza per i goal, Locatelli ha mimato una lettera T chiaramente dedicata alla sua compagna con cui è felicemente legato da quattro anni. Thessa e Manuel sono più innamorati che mai come si evince dai profili social dove condividono diversi scatti della loro vita insieme. Thessa è una bellissima ragazza originaria della Costa Rica, ma è arrivata a Milano dove ha studiato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano conseguendo la laurea in Digital Communication Strategy. I due sono molto affiati e condividono diverse passioni in comune, come quella per i cani. Insieme, infatti, avevano un cagnolino di nome Teddy, scomparso lo scorso gennaio.

Thessa Lacovich, la dedica al fidanzato Manuel Locatelli

Una perdita enorme per Thessa Lacovich e Manuel Locatelli che sui social hanno condiviso questa triste notizia scrivendo: “manchi Teddy”. Durante il match contro la Svizzera, Thessa dopo le due reti del fidanzato ha utilizzato i social per condividere tutta la sua gioia in un post semplice ma diretto. “Senza parole. É successo davvero?” – ha scritto la ragazza che in diverse occasioni ha ricevuto delle bellissime dediche da parte del fidanzato. Come quando in occasione del suo compleanno, Locatelli le ha scritto: “sei veramente speciale amore mio”, mentre in occasione del Capodanno ha scritto “il 2020 ci hai insegnato quali sono le vere priorità della vita e a non dare nulla per scontato” condividendo proprio una foto con la sua amata Thessa!

