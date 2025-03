Thiago Motta esonerato? La decisione della Juventus

Nella serata di ieri è andata in scena probabilmente la peggiore partita dell’anno della Juventus che ha visto l’umiliazione da parte dell’Atalanta che all’Allianz Stadium è riuscita a portare a casa uno 0-4, lo scontro è sembrato quasi impari con i ragazzi di Thiago Motta che non si sono mai resi pericolosi, commettendo spesso errori banali, e che sembravano spaesati in campo. La voce che vedrebbe Thiago Motta esonerato dopo la partita di ieri è tornata fortemente a farsi sentire non solo tra gli addetti ai lavori ma soprattutto tra i tifosi che sono rimasti notevolmente delusi dalla stagione che ad inizio anno prospettava la lotta per lo scudetto.

Difficilmente la società e soprattutto Cristiano Giuntoli decideranno di cacciare il tecnico ex Bologna in questo momento della stagione per la difficoltà nell’andare a trovare un sostituto di livello e per non andare a sconfessare il progetto scelto ad inizio anno, se così non fosse però la società bianconera potrebbe già avere in mente alcuni nomi che potrebbero entrare in corsa anche senza la promessa di venire confermati nella prossima stagione, che sicuramente avrà bisogno di una nuova rivoluzione nella guida tecnica, o in alcuni membri della rosa o anche a livello dirigenziale.

Thiago Motta esonerato? I nomi dei sostituti per questa o la prossima stagione

Con Thiago Motta esonerato a prendere la guida della Juventus potrebbero essere due profili molto diversi tra loro ma che potrebbero accettare una soluzione temporanea fino a fine stagione per rientrare nel circuito calcistico da cui in questa stagione sono rimasti fuori.

Il primo nome è quello di Igor Tudor, allenatore con un passato bianconero come giocatore ma anche come membro dello staff di Andrea Pirlo e che dopo le dimissioni dalla Lazio non è riuscito a trovare una sistemazione, il secondo profilo è quello di Roberto Mancini, l’ex CT della nazionale ha chiuso in anticipo la sua esperienza con l’Arabia Saudita e potrebbe voler tornare in Italia anche se lo stipendio che ancora percepisce preoccupa i bianconeri.

Se questi due nomi sono quelli vagliati per il prossimo presente la Juventus lavora già anche per un possibile sostituto di Thiago Motta nella prossima stagione con due nomi preferiti sugli altri ma che bisognerebbe aspettare prima che si liberassero dalle loro attuali squadre. Il primo nome è quello di Antonio Conte, seguito anche dal Milan, e di cui si è già parlato per un possibile addio dal Napoli dopo una sola stagione per alcune divergenze con De Laurentiis, il secondo nome è quello di Gian Piero Gasperini che ha già comunicato di voler lasciare l’Atalanta ora o alla fine del contratto ma che nella sua unica esperienza in un grosso club ha fallito venendo esonerato dopo un mese.