THIAGO MOTTA ESONERATO? CI SARÀ UN NUOVO ALLENATORE JUVENTUS?

Thiago Motta esonerato è una ipotesi che fatalmente rimbalza dopo la clamorosa eliminazione della Juventus dalla Coppa Italia ieri sera in casa contro l’Empoli, al termine di una prestazione di rara bruttezza e che ha portato lo stesso Motta al primo duro sfogo stagionale indirizzato ai suoi giocatori. Va detto che un nuovo allenatore Juventus non dovrebbe arrivare nell’immediato, ma di certo l’italo-brasiliano ex Bologna adesso è seriamente in bilico per l’estate, quindi la sua esperienza in bianconero potrebbe durare una sola stagione.

Non ci dovrebbero essere rivoluzioni immediate, anche perché ormai alla Juventus resta solo il campionato e in Serie A Thiago Motta arriva da quattro vittorie consecutive con le quali i bianconeri si sono ripresi il fondamentale quarto posto, che a questo punto è l’obiettivo inderogabile, anche approfittando del fatto che la Juventus non avrà altri impegni a differenza di tutte le inseguitrici, con Lazio, Roma e Fiorentina ancora in corsa nelle Coppe europee e Milan e Bologna invece in Coppa Italia.

THIAGO MOTTA ESONERATO? GLI SCENARI FUTURI, DA CONTE A GASPERINI

Insomma, salvo tracolli Thiago Motta esonerato non sarà un tema da qui a maggio, ma crescono sempre di più le possibilità che si debba pensare a un nuovo allenatore Juventus per la stagione 2025-2026, tra l’altro con il Mondiale per Club di mezzo che complicherà l’estate bianconera. Comunque, qui la fantasia galoppa: sappiamo che, pur se per motivi ben diversi fra loro, due nomi di altissimo profilo e di Dna bianconero potrebbero cambiare aria, parliamo di Antonio Conte e di Gian Piero Gasperini, che sono quindi i nomi al centro dell’attenzione, anche perché sarebbero i più graditi ai tifosi.

Naturalmente la situazione è tutta in divenire: ad esempio, la vittoria dello scudetto potrebbe risolvere tutte le questioni attualmente aperte fra Conte e Aurelio De Laurentiis e convincere l’allenatore a restare a Napoli, mentre uno storico scudetto dell’Atalanta potrebbe essere al contrario l’apoteosi del ciclo Gasp alla Dea che potrebbe quindi chiudere l’avventura del tecnico a Bergamo. Ci sono quindi ancora molti pezzi da incastrare, ma di sicuro il tema nuovo allenatore Juventus ci farà molta compagnia nei prossimi mesi…