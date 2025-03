THIAGO MOTTA ESONERATO? JUVENTUS, IPOTESI SUL NUOVO ALLENATORE

Thiago Motta esonerato dalla Juventus? Per la terza volta nelle ultime settimane si torna a parlare di questa ipotesi, inevitabile se si pensa che anche questa sera la Juventus, tagliata fuori dalla lotta scudetto nel momento in cui poteva maggiormente crederci – lo 0-4 interno contro l’Atalanta – è crollata ancora una volta, battuta dalla Fiorentina e ora con il rischio concreto di non qualificarsi nemmeno per la prossima Champions League, obiettivo minimo in una stagione che sta diventando sempre più sciagurata.

Qualcosa di simile, bisogna dirlo, si era già vista: era il 2008-2009, Claudio Ranieri improvvisamente si era arenato in una classifica pericolosa ed era stato sollevato dall’incarico a due giornate dal termine. Il nuovo allenatore della Juventus era diventato Ciro Ferrara: due vittorie, bianconeri in Champions League ed ex difensore confermato, anche se poi sarebbe durato poco.

Ora, in caso di Thiago Motta esonerato, chi sarebbe il nuovo allenatore della Juventus? A metà stagione le ipotesi che si possono fare non sono troppe: l’anno scorso Paolo Montero si era seduto sulla panchina della prima squadra ma il contesto era totalmente diverso, oggi a guidare la Primavera c’è Francesco Magnanelli che arriva da tre vittorie consecutive, mentre la Under 23 è stata totalmente ribaltata, in positivo, dal ritorno di Massimo Brambilla.

Con Thiago Motta esonerato, chi sarebbe allora il nuovo allenatore della Juventus? Da capire: possiamo provare a indovinare o prevenire le scelte della società, tenendo anche conto del fatto che già il prossimo anno potrebbe essere rivoluzione, come sostengono alcune voci sempre più rumorose.

THIAGO MOTTA ESONERATO? IPOTESI TRAGHETTATORE, POI IL NUOVO ALLENATORE

Dunque, Thiago Motta esonerato dalla Juventus? Possibile a questo punto, anche perché l’italo-brasiliano sembra aver perso la sua posizione forte e la fiducia di cui aveva detto di sentirsi ancora attorniato. La verità è che, salvo quel tardivo intervento di Cristiano Giuntoli dopo il ko di Coppa Italia con l’Empoli, la dirigenza non si è mai presentata ai microfoni e Thiago Motta è stato lasciato solo in balia della tempesta.

Un po’ come accaduto, e lo avevamo già rivangato, con Gigi Maifredi nel 1990-1991: la Juventus ha investito su un progetto nuovo e che tecnicamente avrebbe dovuto durare negli anni, ma alle prime avvisaglie di difficoltà ha lasciato il comandante da solo su una barca in affondamento. Il nuovo allenatore della Juventus?

A metà marzo, difficile dirlo; il fatto che arrivi ora la sosta per le nazionali però aumenta le possibilità che Thiago Motta sia davvero esonerato. Magnanelli potrebbe prenderne il posto sino al termine della stagione? Potrebbe farlo Brambilla?

Soluzioni alternative all’orizzonte non se ne vedono: per il prossimo anno si è parlato di un ritorno di Massimiliano Allegri, della grande suggestione Jurgen Klopp (con il rientro di Andrea Agnelli), del “sempreverde” Roberto Mancini e anche di Stefano Pioli, ma oggi con ancora una stagione da terminare e gli allenatori impegnati non sarebbe facile trovare la figura in grado di cambiare la mentalità del gruppo e fargli credere che arrivare nelle prime quattro di Serie A sia possibile. Dunque, si potrebbe anche continuare con Thiago Motta ma la Juventus a questo punto è davvero a un bivio…