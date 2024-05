Thiago Motta nuovo allenatore Juventus/ Calciomercato: c’è l’accordo, è quasi fatta (13 maggio 2024)

THIAGO MOTTA NUOVO ALLENATORE JUVENTUS: QUASI FATTA

Sarà Thiago Motta il nuovo allenatore della Juventus. Sembra ormai chiaro che la Vecchia Signora ripartirà da lui: la giornata di domenica è stata importante anche da questo punto di vista, ma dobbiamo prima riavvolgere il nastro e ripercorrere alcune tappe che hanno portato a un accordo che, secondo la redazione di Sky Sport ma anche qualche portale di stampo bianconero, al momento è soltanto verbale ma sostanzialmente definito. La Juventus avrebbe scelto Thiago Motta come nuovo allenatore a gennaio: in quel momento ha deciso per la separazione da Massimiliano Allegri, e l’italo-brasiliano – corteggiato anche dal Napoli, e forse dal Psg che rappresenterebbe per lui un ritorno – ha di fatto vinto il ballottaggio con Antonio Conte.

La trattativa ha proceduto in maniera spedita, salvo poi arenarsi qualche settimana fa: le indiscrezioni hanno parlato di qualche discussione sui collaboratori del nuovo allenatore, problema che poi sarebbe rientrato. Quello che le due società aspettano, ma a questo punto bisogna dire aspettavano, era la definizione degli obiettivi: la sconfitta della Roma a Bergamo ha dato l’aritmetica certezza a Juventus e Bologna della qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo meraviglioso per i felsinei; minimo sindacale per i bianconeri, ma Allegri ha comunque risposto alle richieste delle società.

LA NUOVA JUVENTUS CON THIAGO MOTTA

A questo punto, non dovrebbero esserci più nodi da sciogliere: la Juventus avrebbe dovuto aspettare il pass per la principale coppa europea per comunicare ufficialmente la separazione da Allegri (da capire poi in che modo, visto che il tecnico ha un contratto pesante) e lo stesso Bologna, impegnato in una grande corsa, non si sarebbe permesso distrazioni esterne nell’annunciare l’addio di Thiago Motta. Ora che tutti i tasselli sono al loro posto, già nelle prossime ore potrebbe arrivare qualche notizia; lo stesso Thiago Motta avrebbe deciso di mantenere la parola data alla Juventus, diventando il suo nuovo allenatore. Circa poi la squadra che sarà data in mano all’italo-brasiliano, questo è ancora tutto da capire: da quando il suo nome è stato accostato ai bianconeri ci sono state voci di assalti a Riccardo Calafiori e Joshua Zirkzee .

Tuttavia, se il primo potrebbe rappresentare un’operazione di calciomercato tutto sommato “semplice”, per l’attaccante olandese c’è la fila e il prezzo non è esattamente in saldo. Sia come sia, con Thiago Motta nuovo allenatore la Juventus potrebbe anche risolvere un problema non di poco conto: non è più un segreto che Allegri non si sia mai davvero preso con Cristiano Giuntoli, che invece con il tecnico attualmente al Bologna potrebbe aprire una bella collaborazione. Ora dunque si tratta di aspettare, presumibilmente Juventus, Bologna e Thiago Motta devono ancora limare qualche dettaglio ma sembra ormai fatta, l’italo-brasiliano sarà il nuovo allenatore del club bianconero e dunque la Champions League la vivrà comunque, solo non con la squadra che ha incredibilmente portato alla qualificazione.











