THIAGO MOTTA: “PROVO VERGOGNA, COLPA MIA” DOPO JUVENTUS EMPOLI

È già diventato celebre come il ‘monologo della vergogna’, le parole di Thiago Motta ieri sera dopo l’eliminazione della Juventus in Coppa Italia per mano dell’Empoli sono state in effetti molto forti, sia come autocritica personale sia come forte critica ai suoi calciatori, con un cambio di rotta evidente dal momento che negli scorsi mesi Thiago Motta almeno in pubblico ne aveva sempre parlato bene. L’inizio è stato chiarissimo: “Provo vergogna, abbiamo fatto un primo tempo di cui vergognarsi. Mi vergogno per quello che abbiamo fatto nel primo tempo e spero che anche i miei giocatori stiano provando queste emozioni”.

Una settimana dopo l’uscita dalla Champions League ecco il flop in Coppa Italia, una doppia delusione che ridimensiona parecchio anche il momento finalmente positivo in campionato, con quattro vittorie consecutive. Thiago Motta fa autocritica: “Ho sbagliato io a non far capire ai miei giocatori l’importanza della partita. È solo colpa nostra se non siamo in semifinale: non l’abbiamo meritato”. Ecco pure l’invito ai tifosi a contestare, con l’auspicio di ricevere forti critiche: “I tifosi sono stati fin troppo gentili con noi per quello che abbiamo messo in campo nel primo tempo”, prima di ribadire la propria colpa per non essere riuscito a far capire “cosa significhi giocare queste partite con la maglia della Juventus”.

THIAGO MOTTA CRITICA I GIOCATORI: “QUALCUNO PRETENDE SENZA DARE NIENTE”

Thiago Motta però in seguito inchioda anche i calciatori alle loro responsabilità: anche in presenza di un errore dell’allenatore, in casa e contro un Empoli infarcito di riserve perché in crisi in campionato e quindi con la salvezza come priorità, era doveroso attendersi di più. Qui allora l’affondo si fa pesante: “La maglia della Juventus va meritata ogni giorno. Qualcuno pretende senza dare niente. Oggi (ieri, ndR) abbiamo sbagliato tutto”. Le frasi sono secche e pesano come macigni: “Non ci siamo mai presi la responsabilità degli errori commessi. Tutto questo è inammissibile. Dobbiamo chiedere scusa. Oggi abbiamo toccato il fondo”.

Frasi che fanno pensare anche al rischio di una spaccatura fra Thiago Motta e i giocatori, anche se subito dopo l’allenatore ha voluto ribadire di credere nella squadra, che ha giocatori di qualità, che però “non è mai sufficiente per competere”. L’atteggiamento è uno punto che sta molto a cuore a Thiago Motta: “Si possono sbagliare passaggi, tiri e scelte, ma quello che non posso accettare è questo atteggiamento”. Di conseguenza proprio da questo bisognerà ripartire, anche in allenamento: “Lavorando per i compagni e rispettando la storia di questo club”. Alla fine l’allenatore si è di nuovo assunto tutta la colpa, staremo a vedere se l’umiliazione potrà essere un punto di ripartenza…