Thiago Silva al Milan?/ Calciomercato, senza Boban ritorno quasi impossibile

Indiscrezioni di calciomercato sorte solo nelle ultime settimane di questo intenso e complicato mese di marzo, volevano Thiago Silva fare ritorno al Milan nella prossima finestra di contrattazione di giugno. Un ritorno dunque a Milanello per il difensore brasiliano, in rossonero dal 2009 al 2012 e che pure sarebbe stato salutato con grande calore da parte del popolo del Diavolo: purtroppo però, stando alle ultime novità che ci arrivano dal Corriere dello sport, pare che la trattativa, che pure era andata a avanti nelle ultime settimane sotto traccia tra il Milan e lo stesso difensore verde oro, è completamente sfumata e difficilmente potrebbe essere rianimata in extremis.

THIAGO SILVA AL MILAN? SENZA BOBAN L’AFFARE SALTA

Secondo le ultime voci di calciomercato in casa Milan, infatti Thiago Silva, in scadenza di contratto col il Psg per fine giugno, giunto al termine non avrebbe rinnovato con la squadra francese e dunque avrebbe fatto le valige per riaccasarsi nel capoluogo milanese, sponda rossonera. Pure erano stati condotti i primi contatti con l’agente del giocatore Paul Tonietto, il quale però aveva come referente Zvomir Boban, che nutriva l’ottimo progetto di inserire un nuovo elemento di grande esperienza (come già fatto con Ibrahimovic) per far fare il salto di qualità alla giovanissima formazioni di Pioli. Licenziato Boban, però anche la trattativa in corso tra il Milan e Thiago Silva è crollata definitivamente: pure difficilmente tale strada potrebbe venir riaperte a breve. Come abbiamo già detto in precedenza, la dirigenza rossonera ha in mente attuare una stretta politica basata su elementi giovani e bassi ingaggi: Thiago Silva in tal senso non è dunque il profilo giusto.



