Thiaw al Milan/ Calciomercato, il difensore dello Schalke è atteso oggi in Italia

Calciomercato news, ecco Malick Thiaw al Milan per completare la difesa

In questa fase finale della sessione estiva di calciomercato sembra essere ormai fatta per il trasferimento di Malick Thiaw al Milan. I rossoneri, rimasti privi del capitano Alessio Romagnoli che ha firmato con la Lazio a parametro zero per sua scelta, hanno a lungo cercato un nuovo difensore centrale da consegnare al tecnico Stefano Pioli ed i dirigenti Massara e Maldini avrebbero chiuso questa operazione con lo Schalke 04 negli ultimi giorni.

Joao Gomes al Milan?/ Calciomercato news, seguito pure un centrocampista del Flamengo

Secondo quanto emerso dalle indiscrezioni più recenti, il ventunenne belga Thiaw sarebbe atteso oggi in Italia per poi svolgere nella giornata di domani le visite mediche di rito e firmare con i lombardi. Come svelato da Gianluca Di Marzio nel corso di Calciomercato – L’Originale, in onda su Sky, il classe 2001 dovrebbe trasferirsi a Milano a titolo definitivo ed alla società tedesca andranno invece 5/6 milioni di euro per il cartellino del calciatore.

Chalobah al Milan?/ Calciomercato, Fofana al Chelsea libera il centrale verso Milano

Calciomercato news, affare chiuso con lo Schalke 04 per Thiaw al Milan

Nonostante un contratto ancora valido con lo Schalke 04 fino al giugno del 2024 si sta quindi concretizzando il passaggio di Malick Thiaw al Milan in questo calciomercato estivo. In questa stagione il belga ha già disputato per intero le prime tre partite in Bundesliga mentre lo scorso anno ha collezionato 32 apparizioni complessive tra campionato e coppa, impreziosite pure da due reti messe a segno per i suoi.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Thiaw dallo Schalke in difesa, concorrenza per Vranckx

© RIPRODUZIONE RISERVATA