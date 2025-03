Magari il nome Thierno Thiam non dirà nulla ai più, ma il nomignolo Billo sì. Ci riferiamo infatti al ballerino senegalese che cominciò la sua carriera in Italia come componente del gruppo dei Carramba Boys, per poi guadagnare sempre più spazio in diversi programmi televisivi italiani di successo, come Beatro tra le donne, Domenica In come componente del gruppo CB Band. La vera notorietà arriva però durante le riprese di Libero, il programma irriverente condotto da Teo Mammucari, che prenderà in simpatia Thierno Thiam, attribuendogli il nomignolo Billo.

Alla fine degli anni novanta, lo showman senegalese ottiene una parte nella pellicola di Vincenzo Salemme, Amore a prima vista. Pochi anni dopo, ha una parte nel La finestra di fronte di Ferzan Özpetek dove indossa i panni del compagno del personaggio interpretato da Serra Yılmaz.

Thierno Thiam, dalla tv al cinema ed una nuova scommessa imprenditoriale: ecco che fine ha fatto Billo

I tempi dei balletti e delle ospitate divertenti in tv sembrano lontani, infatti Thierno Thiam sembra sempre più proiettato verso il mondo del cinema. Cristina Comencini lo coinvolge nel film Bianco e Nero, poi l’attore diventa protagonista nella pellicola Billo – Il grand Dakhaar, che ripercorre gran parte delle esperienze vissute dal suo arrivo in Italia.

Ricordiamo appunto che Billo arrivò nel belpaese ancora giovanissimo, in cerca di opportunità ed una vita migliore. Con grande forza d’animo e di volontà, negli anni, si è ritagliato un suo spazio nel mondo dello spettacolo. Apparirà poi nelle serie tv Boris e Capri, per poi dedicarsi ad una nuova avventura in campo imprenditoriale con una linea di moda denominata Billo Style. Per quanto riguarda la carriera di attore, il suo ultimo film è Addio Al Nubilato del 2021.