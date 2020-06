This is Beat Sfida di ballo/ Su Italia 1 il film con Nikki Grant (oggi, 5 giugno)

Pubblicità

This is Beat Sfida di ballo andrà in onda su Italia 1 alle 15:55 di oggi, 5 giugno, ed è una pellicola musicale e drammatica del 2011. Il film è stato diretto da Robert Adetuyi e nel suo cast vede tutta una serie di ballerini molto famosi in patria ma praticamente sconosciuti sul piccolo schermo come Tyrone Marshall Brown, Nikki Grant, Chase Armitage, Mishael Morgan, e Kristy Flores. In inglese la pellicola aveva un altro titolo: “Beat the World” per sottolineare appunto questa sfida mondiale tra crew di ballerini e rappresentare anche il nome della competizione. Essendo un film basato sulla danza la regia e la fotografia delle scene sono molto curate per rendere l’idea del movimento e della coordinazione delle coreografie e valorizzare i loro aspetti estremi ed acrobatici.

This is Beat Sfida di ballo, la trama

This is Beat Sfida di ballo segue le vicende di tre crew provenienti da diverse parti del mondo che si preparano e sfidano in una grande competizione di ballo a Detroit. Fusion è uno dei tre gruppi, provenienti da Windsor, vicino Detroit, e anche in virtù del fatto di essere i padroni di casa sono spinti dal loro leader, Yuson, a vincere ad ogni costo. La storia si focalizza dunque sui nuovi passi di danza e le coreografie da imparare e i problemi dei ragazzi della crew. Revolution è il secondo gruppo provenienti direttamente dal Brasile e vogliosi di riscattarsi dalle difficoltà delle loro vite tramite la vittoria della competizione. L’ultima crew proviene invece dalla Germani, The Flying Steps, e sembrano i favoriti per la vittoria anche se il loro leader Eric pare fin troppo sicuro di sé. La pellicola si divide allora sui vari personaggi appartenenti alle varie crew, sui loro sogni, sulle loro speranze e sulla danza per culminare nella sfida finale che decreterà chi saranno i campioni del mondo.



