This is me fa flop su Canale Cinque: "Divario imbarazzante con Il commissario Montalbano su Rai1"

This is me ha dato il via alla seconda edizione ieri sera su Canale Cinque, con una Silvia Toffanin in grande forma ma che non è bastata per resistere alla concorrenza di Rai1. La tv di stato ha mandato in onda una puntata in replica de Il commissario Montalbano con Luca Zingaretti, che a distanza di anni continua a confermarsi leader del piccolo schermo. Il talk di Mediaset non è riuscito a raggiungere i numeri sperati, con gli ascolti del programma che si sono fermati a poco più di due milioni e mezzo di telespettatori con uno share del 18,7 per cento.

Non si è rivelato sufficiente il colpo Laura Pausini e neanche il mega traino de La ruota della fortuna di Gerry Scotti, che continua a macinare grandi numeri e dare soddisfazioni importanti alla rete del Biscione. La replica di Montalbano ha invece raccolto più di tre milioni davanti a Rai1, riuscendo a sfiorare il 20% di share.

This is me fa flop su Canale 5? Non basta Vincenzo De Lucia

Grandi nomi e interviste interessanti non sono bastate a Silvia Toffanin per avere la meglio su Rai1. Da Alberto Tomba e Zlatan Ibrahimovic al momento commovente regalato da Eleonora Abbagnato con la figlia Julia, il format di Canale Cinque si è rivelato inferiore alla concorrente, nonostante un bravissimo Vincenzo De Lucia, l’imitatore ha regalato risate e divertimento ai presenti e al pubblico da casa, come è solito fare ogni volta che viene chiamato in causa nei vari programmi.

Il portale 361 Magazine commenta il divario tra Canale Cinque e il primo canale come un “Dominio imbarazzante della Rai”. Niente da fare all’esordio, vedremo se con il passare delle settimane This is me acquisirà la fiducia del pubblico e ammorbidirà il divario con Mediaset.