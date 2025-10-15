This is me torna in onda oggi con la prima puntata della seconda edizione: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin.

Dopo tanti spot e indiscrezioni, oggi mercoledì 15 ottobre 2025, torna in onda This is me, il programma ideato da Maria De Filippi e affidato alla conduzione di Silvia Toffanin che punta a regalare grandi emozioni al pubblico raccontando, senza filtri, le storie private e professionali non solo degli artisti più amati dal pubblico italiano, ma anche degli sportivi che hanno scritto pagine di storia dello sport italiano.

Se la prima edizione di This is me è stata dedicata totalmente agli ex allievi di Amici di Maria De Filippi regalando un viaggio nel tempo al pubblico che ha così rivissuto tutti i momenti più belli dell’inizio della carriera di Emma, Alessandra Amoroso, Annalisa, Elena D’Amario, Enrico Nigiotti, Giuseppe Giofrè solo per citarne qualcuno. Con la seconda edizione, però, Silvia Toffanin punta ancora più in alto portando su canale 5 nomi stellari dello spettacolo e dello sport.

This is me 2025: gli ospiti del 15 ottobre

La prima puntata di This is me 2025 si preannuncia assolutamente imperdibile e ricca di emozioni, dolci ricordi, retroscena e aneddoti inediti che saranno raccontati a Silvia Toffanin dai vari ospiti. Ad infiammare il salotto di This is me sarà Laura Pausini che si racconterà dopo la diatriba con Gianluca Grignani per la cover del brano “La mia storia tra le dita”. Con Laura Pausini, poi, arriverà uno degli artisti più amati dal pubblico come Gigi D’Alessio che, presto, tornerà in onda su canale 5 anche con un nuovo show musicale che condurrà insieme a Vanessa Incontrada.

La serata, inoltre, sarà ricchissima di ospiti sportivi, a partire da uno degli attaccanti più forti come Zlatan Ibrahimovich che ha girato il mondo per inseguire la sua passione per il calcio trovando in Italia il suo posto nel mondo. Arriverà, poi, una delle tenniste italiane più forti come Flavia Pennetta che, in questo periodo, sta supportando il marito Fabio Fognini, concorrente di Ballando con le stelle 2025. Spazio, inoltre, anche a due sportivi top dello sci italiano come Alberto Tomba e Deborah Compagnoni.

Come seguire in diretta streaming This is me 2025

Quella di oggi di canale 5 è una serata imperdibili per gli amanti del passato che, grazie a Silvia Toffanin, potranno ripercorrere momenti meravigliosi dello sport italiano ma anche della musica. Grandi ospiti per la prima puntata di This is me che potrà essere seguita in diretta televisiva, a partire dalle 21.35 su canale 5. Chi, invece, preferisce seguire la diretta streaming può collegarsi al sito Mediaset Infinity o scaricare l’apposita applicazione.