This is me torna in onda oggi con la seconda puntata dedicata ai 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini: ecco tutti gli ospiti.

Le emozioni e i ricordi dei grandi protagonisti della televisione e dello sport italiano tornano protagonisti della prima serata di canale 5 oggi, mercoledì 22 ottobre 2025, con la seconda puntata di This is me. Al timone dello show ci sarà sempre Silvia Toffanin che, con la sua professionalità, accoglierà i vari ospiti in una serata che, in gran parte, sarà dedicata ai 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini. L’attuale insegnante di canto della scuola di Amici di Maria De Filippi, infatti, ripercorrerà tutto ciò che ha fatto nel mondo dello spettacolo proprio insieme a Silvia Toffanin. Dal debutto accanto a Pippo Baudo fino al Festival di Sanremo dove è stata anche una cantante in gara per passare dai tanti show di cui è stata prima ballerina e protagonista indiscussa.

Nel corso della serata, poi, Lorella Cuccarini svelerà dettagli e retroscena sulla sua carriera spiegando anche come ha scelto di tuffarsi prima nel mondo della recitazione e poi dell’insegnamento accettando di entrare a far parte del corpo dei docenti di Amici. Un vero e proprio omaggio quello di This is me alla Cuccarini a cui parteciperanno anche altri ospiti.

This is me: tutti gli ospiti del 22 ottobre 2025

Nel corso della sua carriera, Lorella Cuccarini ha lavorato con tantissimi artisti che hanno accettato di raccontarla nella puntata odierna di This is me. Nel salotto di Silvia Toffanin, così, arriverà Garrison che ha conosciuto Lorella come ballerina ma anche i ragazzi di Amici con cui ha lavorato la Cuccarini e Alessandra Celentano con cui condivide l’avventura nella scuola di Maria De Filippi. Non mancherà, poi, Marco Columbro, compagno di tante avventure professionali della Cuccarini che ascolterà anche il ricordo di Amadeus.

Ci sarà anche spazio per Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio che, presto, torneranno a condurre Striscia la Notizia e, per la parte musicale, arriveranno Sarah Toscano, portata alla vittoria di Amici proprio dalla Cuccarini, i Pooh, Nina Zilli e gli intramontabili Ricchi e Poveri. Anche nella puntata in onda questa sera, poi, non mancherà una parte dedicata allo sport e ai grandi campioni. A raccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin, questa sera, saranno tre giocatori della Roma di cui la Cuccarini è grande tifosa ovvero Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini e Stephan El Shaarawy che accompagneranno in studio tre pulcini della squadra giallorossa.

Come seguire in diretta streaming This is me

Saranno tante, dunque, le emozioni che Lorella Cuccarini vivrà in prima persona nella nuova puntata di This is me e regalerà al pubblico che potrà seguire tutto sia in diretta televisiva, a partire dalle 21.35, al termine de La ruota della Fortuna che in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione.