This is me, novità per la seconda stagione del programma di Silvia Toffanin: ospiti Lorella Cuccarini e Alex Del Piero

Dopo il successo della stagione d’esordio This is me prepara il grande ritorno sul piccolo schermo con Silvia Toffanin al timone. La conduttrice sta preparando la seconda edizione del format che vedrà non solo ospiti provenienti da Amici, ma anche personaggi provenienti da altre discipline, come anticipato dal portale di Davide Maggio. Tra i presenti nella nuova edizione di This is me ci sarà anche Alex Del Piero, oltre a Lorella Cuccarini.

Naike Rivelli e Roberto Marzano si sono sposati/ "Non vogliamo regalare una telenovela scadente"

Proprio la puntata d’esordio di This is me sarà dedicata alla celebre prof di Amici, pronta a fare tappa in studio da Silvia Toffanin che celebrerà la carriera della showgirl, cantante e ballerina che da anni è una delle prof più stimate del talent di Canale Cinque. Ma non è finita qui, visto che come anticipato da Davide Maggio ci sarà anche Alessandro Del Piero in studio, l’ex capitano e bandiera della Juventus. Un’altra delle tre puntate previste dello show darà spazio ai grandi artisti della canzone italiana, ci sarà dunque anche Ornella Vanoni in studio.

Vasco Rossi e la speciale dedica alla moglie Laura: "Tu sei la più bella di tutte"/ "Nessuna come te"

This is me si rinnova: altre sorprese in arrivo

Abbiamo compreso che la nuova edizione del programma condotto da Silvia Toffanin non sarà la stessa. Dopo le tre puntate dedicate ai grandi campioni usciti da Amici di Maria De Filippi, questa volta lady Pier Silvio Berlusconi ha deciso di spalancare le porte della trasmissione a tanti altri volti noti.

Le registrazioni del programma prenderanno il via entro ottobre, con la messa in onda che ancora non ha una data ufficiale ma che potrebbe avvenire tra la fine di ottobre e la prima parte di novembre.