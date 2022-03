This is us, la serie tv su cui si basa il remake Noi/ Un successo lungo sei stagioni

Noi, la nuova serie tv con Lino Guanciale e Aurora Ruffino, è l’adattamento italiano della fiction americana This is Us. La serie televisiva originale è un prodotto statunitense di grande successo, creato da Dan Fogelman e trasmessa in America per la prima volta nel 2016. La storia ruota attorno alle vicende di una famiglia, che racconta come cambia il mondo e la loro vita attraversando diversi archi temporali.

Si parte dagli anni ottanta, quando i protagonisti Jack e Rebecca non sono altro che una giovane coppia innamorata. La loro vita si complica quando inaspettatamente lei rimane incinta di tre gemelli. Uno dei bambini, però, non sopravvive al parto, così Rebecca e Jack decidono di adottare un bimbo afroamericano abbandonato dal papà.

This Is Us: sei stagioni di grande successo, Noi avrà la stessa fortuna?

Passano quasi quarant’anni e i tre fratelli, ormai, vivono in città diverse degli Stati Uniti. Le loro vite sono diverse: Kevin fa l’attore e recita in alcuni sceneggiati ma non è felice della sua vita, Kate invece è alle prese con problemi di peso, mentre Randall è in cerca del padre naturale. Quest’ultimo, qando entrerà in contatto con lui, scoprirà che sua mamma adottiva sapeva della sua esistenza e della sua identità. L’ultima linea temporale è quella legata al futuro, che si sviluppa infatti nelle ultime stagioni della serie tv. Sono ben sei le stagioni di This Is Us, ciascuna da diciotto episodi, ad eccezione della quarta in cui sono solo sedici. Chissà se il remake italiano, intitolato Noi, avrà lo stesso successo in Italia.



