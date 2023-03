Thohir torna all’Inter? “Mi manca moltissimo”/ “Ma l’idea di ricomprare il club…”

THOHIR TORNA ALL’INTER? PARLA L’EX PRESIDENTE

Erick Thohir ritorna all’Inter? Questa è stata una delle domande post all’attuale presidente della Federazione Calcistica Indonesiana, in un’intervista in esclusiva di SportMediaset, facendo prima un passaggio proprio sul suo ruolo che tutt’ora ricopre nella sua Nazione: “In Italia tutta la famiglia va allo stadio, anche le donne e i bambini, mentre in Indonesia non è così. Dobbiamo cercare di lavorare su questo aspetto per migliorare l’esperienza del calcio indonesiano”. Non sono mancate le parentesi sul calcio italiano, partendo naturalmente sul suo possibile ritorno in futuro.

“Se la seguo ancora? Certamente, abbiamo appena vinto contro il Porto in Champions League. Mi manca moltissimo. Sempre forza Inter. Al momento non ho in mente una riacquisizione della squadra, perché sono concentrato sugli affari qui in Indonesia. Non posso lasciare l’Indonesia. E poi l’Inter è una famiglia e per seguirla devi stare a Milano e al momento devo pensare al mio Paese. Adesso continuo a supportare l’Inter solamente da tifoso”, ha dichiarato Erick Thohir.

“INZAGHI STA FACENDO GRANDE LAVORO, MA NAPOLI…”

Interessanti gli spunti anche sull’attualità in campo nerazzurro con il giudizio su Simone Inzaghi: “Sì, mi piace molto, sta facendo un grande lavoro”, ha dichiarato Erick Thohir ai microfoni di Sport Mediaset. Attestato di stima dunque per l’ex allenatore della Lazio, capace di portare a Milano due Supercoppe italiana e una Coppa Italia. Piccolo passaggio anche sui rapporti con Moratti e Zhang, che però non sembrano essere proseguiti: “No, è da un po’ di tempo che non ci sentiamo e che non ho loro notizie. Ci scambiamo gli auguri di compleanno e basta. In compenso durante il Mondiale ho incontrato diversi ex giocatori interisti come Sneijder e Materazzi ed è stato molto bello”. Infine parentesi sulla stagione del Napoli, prima a +18 proprio sui nerazzurri secondi in questa stagione clamorosa dei partenopei: “Vincerà lo scudetto. Anche quando ero presidente dell’Inter il Napoli aveva una squadra forte, ma ora è un gruppo compattissimo. Per questo funziona. Spalletti ha amalgamato benissimo i giocatori”.

